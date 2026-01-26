Укр
Курс евро обновил исторический рекорд в Украине: сколько стоит валюта

Анна Ярославская
26 января 2026, 11:54
Средний курс евро в банках превысил 51 гривню.
Курс евро
Курс евро в Украине вырос / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой официальный курс гривня-евро сегодня
  • Сколько стоит европейская валюта в банках

Курс гривни к евро обновил рекорд в Украине. В украинских банках европейскую валюту в среднем продают по 51,4050 грн. В то же время курс Нацбанка составляет 50,6539 грн/€.

Как свидетельствуют данные Нацбанка Украины, по состоянию на 26 января регулятор установил курс евро по отношению к гривне на уровне 50,6539 грн/€.

Рекорд был зафиксирован 21 января – тогда евро стоил 50,7219 грн/€.

Тем временем Минфин публикует средний курс валют в банках:

  • покупка евро 50,5500 грн/€.;
  • продажа 51,4050 грн/€.
Средний курс валют в Украине 26 января 2026
Средний курс валют в Украине 26 января 2026 / minfin.com.ua

Курс валют в Украине - прогнозы

Как писал Главред, НБУ вскоре замедлит темпы девальвации национальной валюты и официальный курс гривни к доллару до конца января будет удерживаться в диапазоне 43,10-43,50 гривен за доллар. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников. По его словам, с 20 января уже началось умеренное снижение показателей. Однако экономист подчеркнул, что украинцам не стоит надеяться на то, что курс доллара вернется к показателям осени 2025 года.

В феврале основное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его мнению, курсовая пара доллар/евро может колебаться в диапазоне 1,15-1,2. Это, в свою очередь, непосредственно отразится на стоимости евро в Украине.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли покупать доллары и евро - мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников поделился своим мнением о том, стоит ли сейчас покупать доллары и евро. По его словам, стремительное падение гривни в ближайшее время, вероятно, остановится на уровне примерно 43 гривни за доллар. Это означает, что украинцы, которые имеют свободные средства и не планируют их тратить в течение следующих шести месяцев, могут безопасно обменивать гривню на валюту.

В то же время Плотников отмечает, что если у человека нет финансовой "подушки", не стоит спешить с покупкой валюты. Он пояснил, что Национальный банк Украины активно контролирует курс, удерживая его в пределах 43-43,50 грн за доллар до лета, а после этого будет постепенно приближать курс к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет. Такой подход позволяет избежать резких колебаний валютного рынка и обеспечивает стабильность для экономики и граждан.

Другие экономические новости:

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Потом работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор свыше 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гривна курс валют курс гривны курс евро новости Украины
