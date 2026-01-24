Укр
В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

Анна Косик
24 января 2026, 13:06обновлено 24 января, 13:39
Экономист объяснил, как различные факторы повлияют на изменение курса иностранных валют.
Прогноз курса валют до 31 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Плотников:

  • Курс доллара в январе, скорее всего, не пересечет отметку в 44 гривны
  • Курс евро до конца месяца вряд ли превысит 51 гривну

НБУ вскоре замедлит темпы девальвации национальной валюты и официальный курс гривны к доллару до конца января будет удерживаться в диапазоне 43,10-43,50 гривен за доллар.

Об этом изданию Новости.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников. По его словам, с 20 января уже началось умеренное снижение показателей.

Однако экономист подчеркнул, что украинцам не стоит надеяться на то, что курс доллара вернется к показателям осени 2025 года.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Как изменится курс евро до конца месяца

Плотников также спрогнозировал, что будет с курсом евро на валютном рынке. Официальный курс может в конце января колебаться в диапазоне 50,30-50,70 гривен за евро.

Однако спешить в обменник экономист не советует, потому что курс евро зависит от реакции рынка на определенные отношения между США и ЕС.

"Обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и ЕС может спровоцировать удешевление евро по отношению к доллару. Но в январе ситуация останется под контролем. Единственное, что западные товары, которые завозится в Украину, станут дороже, потому что их цена зависит от курса евро", - добавил эксперт.

Как курс евро повлияет на цены в Украине - мнение эксперта

Недавно Главред писал, что, по словам Алексея Плотникова, в начале 2026 года курс евро установил исторический рекорд, пересекши психологическую отметку. Не исключено, что европейская валюта в дальнейшем будет дорожать.

Поскольку Украина импортирует немало товаров из Европы, цены зависят от курса евро. Чем выше курс, тем дороже обходятся покупки людям. Однако эксперт заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не будет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на понедельник, 26 января. Гривна незначительно укрепилась по отношению к доллару США, в то же время ослабла к евро и польскому злотому.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время предполагается дальнейшая умеренная девальвация гривны с фиксацией в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро. В обменниках стоимость валюты может превысить психологическую границу и выйти за 51 гривну.

Накануне стало известно, что по предварительным прогнозам, Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

