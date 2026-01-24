В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

Экономист объяснил, как различные факторы повлияют на изменение курса иностранных валют.

https://glavred.info/ukraine/ne-speshite-v-obmenniki-poyavilsya-prognoz-kursa-dollara-i-evro-do-konca-yanvarya-10735043.html Ссылка скопирована

Прогноз курса валют до 31 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Плотников:

Курс доллара в январе, скорее всего, не пересечет отметку в 44 гривны

Курс евро до конца месяца вряд ли превысит 51 гривну

НБУ вскоре замедлит темпы девальвации национальной валюты и официальный курс гривны к доллару до конца января будет удерживаться в диапазоне 43,10-43,50 гривен за доллар.

Об этом изданию Новости.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников. По его словам, с 20 января уже началось умеренное снижение показателей.

видео дня

Однако экономист подчеркнул, что украинцам не стоит надеяться на то, что курс доллара вернется к показателям осени 2025 года.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Как изменится курс евро до конца месяца

Плотников также спрогнозировал, что будет с курсом евро на валютном рынке. Официальный курс может в конце января колебаться в диапазоне 50,30-50,70 гривен за евро.

Однако спешить в обменник экономист не советует, потому что курс евро зависит от реакции рынка на определенные отношения между США и ЕС.

"Обострение отношений между Соединенными Штатами Америки и ЕС может спровоцировать удешевление евро по отношению к доллару. Но в январе ситуация останется под контролем. Единственное, что западные товары, которые завозится в Украину, станут дороже, потому что их цена зависит от курса евро", - добавил эксперт.

Как курс евро повлияет на цены в Украине - мнение эксперта

Недавно Главред писал, что, по словам Алексея Плотникова, в начале 2026 года курс евро установил исторический рекорд, пересекши психологическую отметку. Не исключено, что европейская валюта в дальнейшем будет дорожать.

Поскольку Украина импортирует немало товаров из Европы, цены зависят от курса евро. Чем выше курс, тем дороже обходятся покупки людям. Однако эксперт заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не будет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на понедельник, 26 января. Гривна незначительно укрепилась по отношению к доллару США, в то же время ослабла к евро и польскому злотому.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время предполагается дальнейшая умеренная девальвация гривны с фиксацией в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро. В обменниках стоимость валюты может превысить психологическую границу и выйти за 51 гривну.

Накануне стало известно, что по предварительным прогнозам, Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

Другие новости:

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред