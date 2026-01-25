Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

Отечественный фрукт, который растет едва ли не в каждом саду, начал конкурировать по цене с экзотическими бананами и цитрусовыми.

Искусственный дефицит взвинтил цены на яблоки в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Яблоки сравнялись в цене с импортными фруктами

Часть производителей искусственно сдерживает предложение, ожидая еще более высоких цен

Российские атаки по энергосистеме влияют на цены

В Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами. Об этом рассказал представитель украинского экспортера яблок USPA Fruit Владимир Гуржий изданию FreshPlaza.

"Эта ситуация частично обусловлена искусственным дефицитом на рынке. Производители удерживают объемы на складах, вспоминая рекордно высокие цены, которые наблюдались в конце сезона 2025 года (то есть в июне, - ред.). В то же время спрос остается слабее, чем хотели бы операторы рынка, и значительно ниже, чем в довоенный период", - пояснил он.

Дополнительным фактором стали поздние весенние заморозки в 2025 году, из-за которых Украина потеряла часть урожая. Хотя яблоки на рынке есть, их предложение ниже обычного, что стимулирует рост цен. Также на стоимость влияет активный экспорт, ведь часть производителей отдают приоритет внешним рынкам, уменьшая продажи внутри страны.

Отдельно эксперт обращает внимание на дефицит рабочей силы и погодные аномалии этой зимой, в частности сильные морозы до -20°C. В то же время ключевой проблемой для отрасли остается российская агрессия.

"Постоянные ракетные и беспилотные удары по энергетической инфраструктуре Украины остаются самым большим вызовом. Значительная часть операторов рынка вынуждена полагаться на дизельные генераторы. Во многих случаях время работы генераторов сейчас превышает время поставки от центральной энергосистемы", - отметил Гуржий.

В итоге, как отметил Гуржий, нынешние цены на яблоки являются необычными для украинских потребителей.

"Яблоки традиционно воспринимались как основной продукт для украинских потребителей и редко считались дорогими. На протяжении многих лет яблоки были фактически самым дешевым источником витаминов", - добавил он.

Что будет с ценами на яблоки в 2026 году - мнение эксперта

Эксперт аграрного рынка, координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев ранее заявил, что яблоки остаются одними из самых дорогих базовых фруктов на украинском рынке.

По его словам, несмотря на достаточный урожай 2025 года, существенного удешевления не произошло, а предпосылок для резкого падения цен в 2026 году нет. Хорев прогнозирует, что в апреле-мае цены на яблоки могут вырасти и будут удерживаться до появления первых ягод и фруктов нового урожая.

Напомним, цены на продукты в Украине продолжают расти, в частности подорожали куриные яйца. По данным Минфина, по состоянию на 22 января стоимость яиц в супермаркетах превысила средние показатели декабря.

Также эксперты прогнозируют изменение цен на цитрусовые до конца зимы. Мандарины после праздников продолжат дешеветь - в феврале цены могут снизиться еще на 35-50 грн из-за падения спроса.

Как сообщал Главред, в Украине зафиксировали неожиданное удешевление свинины. По состоянию на 20 января цены на грудинку, лопатку, ошейку и подчеревину в супермаркетах ниже, чем в декабре, свидетельствуют данные Минфина. Больше всего подешевел ошейка - с 334,11 до 288,82 грн за килограмм.

Об источнике: FreshPlaza FreshPlaza — это международное информационное онлайн-издание, специализирующееся на новостях мирового рынка свежих фруктов и овощей. Платформа освещает события в сферах производства, экспорта и импорта, логистики, ценообразования, инноваций и тенденций аграрного сектора.

