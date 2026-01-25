Укр
Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

Руслан Иваненко
25 января 2026, 20:34обновлено 25 января, 21:13
Эксперты фиксируют активность в каналах управления стратегической авиации противника.
Ту-95МС, пуски ракет
Россия готовит новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Россия готовит новый массированный удар по Украине
  • Вероятная дата удара: ночь с 25 на 26 января
  • Активность фиксируется в каналах управления стратегической авиации

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовит новый массированный ракетный удар по Украине с использованием бортов стратегической авиации, который может произойти уже ближайшей ночью. По информации мониторинговых каналов, противник вероятно запланировал осуществление ракетного удара в ночь с 25 на 26 января.

Признаки подготовки атаки

Об этом, как отмечают эксперты, свидетельствует активность в каналах управления стратегической авиации. В последние дни Россия активно перебрасывала стратегические самолеты, в частности Ту-22м3, между аэродромами.

Аналитики обращают внимание на факт передислокации бортов стратегической авиации Ту-22м3 с момента прошлого обстрела. Параллельно фиксируются перелеты военно-транспортной авиации, которые вероятно выполнялись с целью поддержки и снаряжения вышеупомянутых бортов стратегической авиации.

Мониторинг также отмечает, что к вероятному удару могут быть привлечены и другие стратегические самолеты РФ — Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22м3.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

РФ наращивает масштабы ударов по Украине — эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в 2026 году Россия может существенно увеличить масштабы своих атак на Украину. По его прогнозу, уже в первом квартале этого года РФ способна ежемесячно запускать до 5 тысяч беспилотников.

Ступак отмечает, что рост количества ударов для России не является проблемой. Он напомнил: если в марте 2024 года по Украине запускали около 500 БПЛА в месяц, то в конце декабря 2025 года за одну ночь их было около 600. Такая тенденция, по словам эксперта, демонстрирует способность врага наращивать массовость атак в любой момент.

Удары по Украине — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия впервые за долгое время нанесла удар противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Также российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ту-95 Ту-160 новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
