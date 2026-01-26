"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

Рютте считает, что даже по мере изменения приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие США в Европе".

Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

Что сказал Марк Рютте:

Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО

Показатели сбития Украиной российских беспилотников снизились

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что если кто-то считает, что Евросоюз или Европа в целом способны защитить себя без США, то "пусть и дальше мечтает". Об этом пишет The Guardian.

Он сказал, что в этом случае расходы Европы на оборону должны будут возрасти до 10%, а также потребуется закупить собственное ядерное оружие и потратить "миллиарды и миллиарды евро".

По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие США в Европе".

Глава НАТО также предупредил, что показатели сбития Украиной российских беспилотников снизились, поскольку у нее недостаточно перехватчиков для эффективного противодействия.

Он призывал депутатов Европарламента помочь ему убедить некоторых лидеров, располагающих большим количеством перехватчиков (хотя он не назвал их имена на открытом заседании), оказать помощь Украине.

"Это разница между жизнью и смертью изо дня в день, и это влияет на то, как мы защищаем важнейшую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

Сколько продлится война РФ с НАТО - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине.

А продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - вплоть до Москвы, чтобы сломить режим Путина, война продлится до двух лет.

Война России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно остановятся.

Ранее сообщалось, что в Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг" британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО. Учения имитируют миссии, которыемогут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса.

Накануне Кирилл Буданов заявлял, что Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны к 2030 году. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

