Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

Виталий Кирсанов
21 октября 2025, 16:45
По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Томагавков.
Трамп хочет быстро урегулировать конфликт
Трамп хочет быстро урегулировать конфликт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, Википедия

Что написано в материале The Wall Street Journal:

  • Трамп заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом
  • Трамп хочет быстро урегулировать конфликт, независимо от судьбы региона

Давление президента США Дональда Трампа на Россию и Украину смогло их приблизить к перемирию. Трамп хочет быстрого завершения войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, несмотря на стремление Трампа к быстрому завершению конфликта Россия и Украина дали понять, что они далеки от заключения мирного соглашения.

По словам американских, европейских и украинских чиновников, Трамп был откровенным с Зеленским во время встречи. В частности, выражал разочарование, в один момент отказавшись смотреть на карты боевых действий, принесенные украинцами.

Трамп якобы сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и дал понять, что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

Более того, по словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Томагавков.

Впоследствии Трамп признал, что ему гораздо сложнее, чем он ожидал, преодолеть разногласия между Зеленским и Путиным.

"Это оказалось неприятным, потому что вы имеете двух лидеров, которые действительно ненавидят друг друга. Это на самом деле немного усложняет дело", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам источников издания, во время встречи с Зеленским президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует большую часть территории. Трамп сказал Зеленскому, что он стремится быстро урегулировать конфликт, независимо от судьбы региона.

ракета Tomahawk инфографика
Инфографика: Главред

Получит ли Украина "Томагавки" от США: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук заявил, что для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам.

"С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Как писал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Журналисты CNN также отмечают, что Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты Томагавк для ударов в глубину России. Трамп считает, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию войны.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет".

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

