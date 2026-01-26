Укр
Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

Юрий Берендий
26 января 2026, 21:54
В Черкасской области 27 января вводят почасовые графики отключения света из-за последствий вражеских атак на энергосистему, указали в облэнерго.
Отключение света Черкассы - когда не будет света в Черкасской области 27 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Графики отключения света для Черкасской области будут действовать завтра, 27 января
  • Ограничения будут действовать в течение всего дня

Завтра, 27 января, по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики отключения электроэнергии в Черкассах и области. Об этом сообщило Черкассыоблэнерго, опубликовав графики отключений света на 27 января.

В Черкассыоблэнерго отметили, что из-за вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в Черкасской области 27 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, для промышленных потребителей и бизнеса в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут введены графики ограничения мощности.

Графики отключения света в Черкасской области на 27 января / Скриншот

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Отключение света 27 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 января в Полтаве и Полтавской области запланировано применение почасовых отключений электроэнергии.

В то же время на фоне потепления в стране фиксируют постепенную стабилизацию работы энергетики. Об этом сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, отметив, что в ближайшее время возможно реальное смягчение ограничений.

В столице более 1200 многоквартирных домов до сих пор остаются без теплоснабжения. По словам президента Владимира Зеленского, самая острая ситуация с энергообеспечением в настоящее время наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и Запорожье.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

