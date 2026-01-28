В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

Предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в отдельных регионах пока не действуют.

Графики почасовых отключений действуют не везде / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что сообщили в Укрэнерго:

Часть областей Украины переходит на аварийные отключения

Возвращение к графикам отключений произойдет после стабилизации системы

Из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Но пока это не произойдет, предварительно обнародованные графики отключений перестают действовать.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.

В каких областях ввели аварийные отключения

В части Одесской области применяются графики стабилизационных отключений. В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные, то есть аварийные отключения не по графику.

По приказу НЭК Укрэнерго 28 января с 00:00 до 24:00 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии и в Днепропетровской области. Кроме этого, продолжают жить без графиков отключений жители Киева.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Есть ли угроза тотального блекаута в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, несмотря на локальные трудности, энергосистема Украины в целом остается управляемой.

В отдельных областях восстановление может занять несколько дней, но ремонтные работы продолжаются, и электроснабжение постепенно возвращается в норму. По словам эксперта, с каждым этапом ситуация улучшается, а с повышением температуры процесс станет заметно проще.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине значительно усложнилась ситуация с энергоснабжением, однако со временем общая картина может постепенно улучшиться. Последующие отключения света зависят от многих факторов.

Ранее стало известно, что 28 января во всех регионах Украины будут выключать свет. В Укрэнерго сообщили, что в течение дня будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.

Накануне жителей Киева сообщили, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут восстановить уже в ближайшие несколько дней.

