РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненые

Анна Ярославская
28 января 2026, 06:48
446
Ночью и под утро российская армия ударила по нескольким регионам Украины.
Последствия атаки на Запорожье
В Запорожье повреждены более 100 квартир / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • В Запорожье загорелся жилой дом, повреждены более 100 квартир
  • В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине
  • В Киеве ночью работали силы ПВО
  • По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар

В ночь на 28 января российская оккупационная армия ударила по ряду городов Украины дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие. Зафиксированы разрушения.

Местные власти рассказали о последствиях атаки.

Атака на Запорожье

На рассвете 28 января в Запорожье произошел пожар в доме в результате вражеской атаки. Сообщалось об угрозе для города из-за вражеских дронов и КАБов.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что оккупанты дважды ударили по Запорожью. В результате загорелся жилой дом.

"Россияне на рассвете ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки. Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил он.

Более ста квартир и двадцати автомобилей повреждены - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье.

После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать нанесенный ущерб.

В 06:44 стало известно, что за медицинской помощью обратился один человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Запорожье.

"37-летнему мужчине оказана вся необходимая помощь", - отметил Федоров.

  Последствия атаки на Запорожье 28 января
    Последствия атаки на Запорожье 28 января Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия атаки на Запорожье 28 января
    Последствия атаки на Запорожье 28 января Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия атаки на Запорожье 28 января
    Последствия атаки на Запорожье 28 января Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия атаки на Запорожье 28 января
    Последствия атаки на Запорожье 28 января Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  Последствия атаки на Запорожье 28 января
    Последствия атаки на Запорожье 28 января Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Киевщину - последствия

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, ночью оккупанты снова ударили по домам мирных жителей. В Белогородской общине в результате атаки РФ погибли мужчина и женщина.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина - отравление продуктами горения. Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую помощь на месте.

"Пожар в жилом доме локализован. Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой пострадавшей семьей", - написал глава ОВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Киев - что известно

В ночь на 28 января в Киеве по вражеским дронам работали силы ПВО. Обломки упали на дорогу, зафиксированы повреждения в Голосеевском районе столицы.

О том, что "в Киеве работает ПВО", глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщил в 1:24.

В 1:33 Ткаченко отметил, что в Голосеевском районе на дорогу упали обломки БпЛА.

В 1:45 Ткаченко сообщил о повреждении окон и пожаре в результате вражеской атаки.

В 2:12 он уточнил, что на этой локации повреждена кровля многоэтажки. Пожар на крыше нежилого здания не подтвердился.

В 2:40 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу

Армия РФ ударила баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего ранены два человека.

"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51- летнюю женщину и мужчину 60 лет. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 27 января в результате удара российских БпЛА по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп есть погибшие и раненые. Было зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар. Трагедия произошла вблизи села Языково в Харьковской области.

В поезде находилось более 155 пассажиров. Сообщалось о троих погибших.

Ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

26 января российская армия дважды нанесла удары по Запорожью. После атак в городе вспыхнули пожары.

РФ провела разведку и готовит массированный удар: что известно

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине.

Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.

Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

