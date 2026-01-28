РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненые

Кратко:
- В Запорожье загорелся жилой дом, повреждены более 100 квартир
- В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине
- В Киеве ночью работали силы ПВО
- По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар
В ночь на 28 января российская оккупационная армия ударила по ряду городов Украины дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие. Зафиксированы разрушения.
Местные власти рассказали о последствиях атаки.
Атака на Запорожье
На рассвете 28 января в Запорожье произошел пожар в доме в результате вражеской атаки. Сообщалось об угрозе для города из-за вражеских дронов и КАБов.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что оккупанты дважды ударили по Запорожью. В результате загорелся жилой дом.
"Россияне на рассвете ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки. Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил он.
Более ста квартир и двадцати автомобилей повреждены - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье.
После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать нанесенный ущерб.
В 06:44 стало известно, что за медицинской помощью обратился один человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Запорожье.
"37-летнему мужчине оказана вся необходимая помощь", - отметил Федоров.
Атака на Киевщину - последствия
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, ночью оккупанты снова ударили по домам мирных жителей. В Белогородской общине в результате атаки РФ погибли мужчина и женщина.
Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина - отравление продуктами горения. Всем пострадавшим оперативно предоставили необходимую помощь на месте.
"Пожар в жилом доме локализован. Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой пострадавшей семьей", - написал глава ОВА.
Атака на Киев - что известно
В ночь на 28 января в Киеве по вражеским дронам работали силы ПВО. Обломки упали на дорогу, зафиксированы повреждения в Голосеевском районе столицы.
О том, что "в Киеве работает ПВО", глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщил в 1:24.
В 1:33 Ткаченко отметил, что в Голосеевском районе на дорогу упали обломки БпЛА.
В 1:45 Ткаченко сообщил о повреждении окон и пожаре в результате вражеской атаки.
В 2:12 он уточнил, что на этой локации повреждена кровля многоэтажки. Пожар на крыше нежилого здания не подтвердился.
В 2:40 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу
Армия РФ ударила баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего ранены два человека.
"В результате ракетной баллистической атаки по объекту инфраструктуры нашего города ранены два человека – 51- летнюю женщину и мужчину 60 лет. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, 27 января в результате удара российских БпЛА по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп есть погибшие и раненые. Было зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар. Трагедия произошла вблизи села Языково в Харьковской области.
В поезде находилось более 155 пассажиров. Сообщалось о троих погибших.
Ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
26 января российская армия дважды нанесла удары по Запорожью. После атак в городе вспыхнули пожары.
РФ провела разведку и готовит массированный удар: что известно
По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине.
Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.
Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.
Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.
