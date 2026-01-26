Пожары, разрушения и раненые: Россия дважды за ночь ударила по Запорожью

За сутки оккупанты нанесли 775 ударов по 32 населённым пунктам Запорожской области.

Россия атаковала Запорожье и область / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За ночь российская армия дважды атаковала Запорожье

Повреждены частные дома, в одном из них возник пожар

В ночь на понедельник, 26 января, российская армия дважды нанесла удары по Запорожью. После атак в городе вспыхнули пожары.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об атаке на город в 01:18 ночи.

"Враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар. Предварительно никто не пострадал", - написал он в Telegram.

Атака на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Рано утром Федоров сообщил о второй атаке на город.

"Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье. Нанес четыре удара. Повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание. Спасатели огонь уже укротили", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Атака на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Позже Федоров сообщил, что 38-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 775 ударов по 32 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 90 сообщений о разрушении домов, квартир и автомобилей.

Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорожье

Как писал Главред, в ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупационные войска вечером 20 января нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки врага по Запорожью пострадали частные дома.

В ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Объявлялась воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

В 2026 году РФ нацелилась на Запорожье: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что в 2026 году РФ нацелилась на Запорожье.

По его словам, мы упустили из вида ситуацию со Степногорском. Это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте.

"Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон: хоть Херсон и не захвачен войсками РФ, но они делают все, чтобы жизни в этом городе не было, чтобы люди уезжали оттуда", - сказал Ступак в интервью Главреду.

По его словам, российские войска движутся к Запорожью, и там уже образовалась большая серая зона. Чем ближе россияне будут подходить к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины.

"Россияне рассчитывают на то, что даже если Запорожье не станет центром битвы, то частью поля боя станет точно", - добавил эксперт.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

