Россия атаковала Запорожье - один человек погиб, дома разрушены

О чем идет речь в материале:
- Россияне нанесли удар по Запорожью, разрушены частные дома
- В результате атаки один человек погиб
Российские оккупационные войска вечером, 20 января, нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате атаки врага по Запорожью пострадали частные дома.
"Россияне нанесли удар беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар. Предварительно, одна женщина получила ранения", - указал он.
Позже он сообщил о гибели одного человека в результате обстрела.
По его словам, огонь охватил несколько автомобилей, в одном из которых находился человек, и, к сожалению, его спасти не удалось.
На месте работают все экстренные службы.
Смотрите видео последствий атаки:
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 20 января Воздушные силы Украины сообщили об угрозе возможных пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
В ночь на 20 января Россия нанесла масштабный воздушный удар по территории Украины. Враг выпустил по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Основное направление атаки пришлось на Киевскую область.
Кроме того, российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Одесской области. Удары были направлены по жилой застройке и энергетическим объектам, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года — Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.
