Россия атаковала Запорожье - один человек погиб, дома разрушены

Российские оккупационные войска атаковали Запорожье беспилотником.

Россия нанесла удар дроном по Запорожью - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Запорожская ОГА

Россияне нанесли удар по Запорожью, разрушены частные дома

В результате атаки один человек погиб

Российские оккупационные войска вечером, 20 января, нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки врага по Запорожью пострадали частные дома.

"Россияне нанесли удар беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар. Предварительно, одна женщина получила ранения", - указал он.

Позже он сообщил о гибели одного человека в результате обстрела.

По его словам, огонь охватил несколько автомобилей, в одном из которых находился человек, и, к сожалению, его спасти не удалось.

На месте работают все экстренные службы.

Смотрите видео последствий атаки:

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 20 января Воздушные силы Украины сообщили об угрозе возможных пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В ночь на 20 января Россия нанесла масштабный воздушный удар по территории Украины. Враг выпустил по Украине крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Основное направление атаки пришлось на Киевскую область.

Кроме того, российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Одесской области. Удары были направлены по жилой застройке и энергетическим объектам, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Иван Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

