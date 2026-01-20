"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по Путину

События на международной арене показывают, насколько беспочвенны попытки Владимира Путина изображать себя главой сверхдержавы.

Владимир Путин может повторить судьбу Николаса Мадуро / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот

Важное из заявлений Курносовой:

Ситуации в Венесуэле и в Иране ударили по позициям Путина

Важной является ситуация вокруг захвата американцами танкеров

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова прокомментировала вопрос о том, насколько ситуации в Венесуэле и в Иране ударили по позициям российского диктатора Владимира Путина.

"Венесуэльская ситуация бьет по ним очень сильно. Все сообщество просто в шоке от происходящего. В шоке от того, как на самом деле может выглядеть "специальная операция": не четыре года войны, а три часа. И это уже совершенно другая история", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По словам эксперта, не менее важной является ситуация вокруг захвата американцами танкеров в открытом море.

"Когда сопровождающие корабли и подводные лодки развернулись и ушли, а американцы спокойно высадились и привели танкеры туда, куда им было нужно. Все это демонстрирует абсолютную слабость сегодняшней России, ее полную неспособность противостоять Соединенным Штатам", - убеждена она.

Курносова уверена в том, что это также показывает, насколько беспочвенны попытки Путина изображать себя главой сверхдержавы.

"Сколько бы он не запускал "Орешников" (а их у него мало, и массово запускать их не получится), от этого он не становится лидером сверхдержавы. И это очевидно, в первую очередь, военкорам, которые внимательно следят за тем, что происходит на фронтах", - добавила она.

Эксперт о бунте в РФ: прогноз

Георгий Тука прокомментировал вероятность внутренних потрясений в стране-агрессоре — России. Он отметил, что в теории сопротивление со стороны элит возможно, однако за последние годы, и особенно в течение последних двух лет, Владимир Путин и его ближайшее окружение последовательно и результативно подавляли любые проявления несогласия. По словам Туки, это привело к тому, что в России практически исчезла действенная и заметная оппозиция.

Напомним, ранее Курносова заявила о том, что после избрания Дональда Трампа президентом США у кремлевских элит были на него большие надежды. Она убеждена в том, что даже если Путин перестанет воевать, репрессии внутри РФ только усилятся.

Несмотря на действующие санкционные ограничения, завершение войны могло бы дать России шанс на затяжной этап восстановления, считает секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова. По её словам, репрессивная политика продолжит постепенно ослаблять саму систему власти в РФ, однако спрогнозировать, как долго этот процесс будет тянуться, невозможно.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

