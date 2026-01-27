РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

Главное:
- РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара
- Атака может быть проведена в 2 этапа в разные дни
Страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине, враг уже определили цели обстрела.
Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели, предупреждает профильный ресурс єРадар.
Вероятные цели удара РФ
Отмечается, что в последние дни вражеские БПЛА ведут активную разведку объектов в Украине. Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.
Угроза обстрела: к чему готовиться
Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в 2 этапа в разные дни:
- Этап 1 – в ударе по Киеву могут быть задействованы баллистические ракеты из комплексов "Искандер-М", С-300/400; Ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3; Крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-59/69; Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К; БПЛА типа "Shahed" и его аналоги.
- Этап 2 - удар по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины: могут применяться крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160; Крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности из комплексов "Искандер-М1"; Крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей; Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К; БПЛА типа "Shahed" и его аналоги.
РФ может готовить удар Орешником
Как уточняет ресурс Оperinform, сохраняется повышена угроза применения баллистической ракеты средней дальности Орешник по территории Украины в течение следующих 48 часов.
Мнение о задачах российских ударов: ключевые акценты
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что атаки РФ на подстанции и магистральные линии электропередачи существенно дестабилизируют украинскую энергосистему и затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами. В такой ситуации, по его словам, кратковременные отключения электричества являются необходимым шагом для сохранения устойчивой работы сети.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.
Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
