РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

В последние дни вражеские БПЛА ведут активную разведку объектов в Украине.

https://glavred.info/ukraine/rf-provela-razvedku-i-gotovit-massirovannyy-udar-nazvany-veroyatnye-celi-i-sroki-10735904.html Ссылка скопирована

РФ может готовить новый массированный обстрел / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Главное:

РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара

Атака может быть проведена в 2 этапа в разные дни

Страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине, враг уже определили цели обстрела.

Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели, предупреждает профильный ресурс єРадар.

видео дня

Вероятные цели удара РФ

Отмечается, что в последние дни вражеские БПЛА ведут активную разведку объектов в Украине. Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины.

Угроза обстрела: к чему готовиться

Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в 2 этапа в разные дни:

Этап 1 – в ударе по Киеву могут быть задействованы баллистические ракеты из комплексов "Искандер-М", С-300/400; Ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3; Крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-59/69; Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К; БПЛА типа "Shahed" и его аналоги.

– в ударе по Киеву могут быть задействованы баллистические ракеты из комплексов "Искандер-М", С-300/400; Ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3; Крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-59/69; Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К; БПЛА типа "Shahed" и его аналоги. Этап 2 - удар по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины: могут применяться крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160; Крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности из комплексов "Искандер-М1"; Крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей; Ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К; БПЛА типа "Shahed" и его аналоги.

РФ может готовить удар Орешником

Как уточняет ресурс Оperinform, сохраняется повышена угроза применения баллистической ракеты средней дальности Орешник по территории Украины в течение следующих 48 часов.

/ Инфографика Главреда

Мнение о задачах российских ударов: ключевые акценты

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что атаки РФ на подстанции и магистральные линии электропередачи существенно дестабилизируют украинскую энергосистему и затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами. В такой ситуации, по его словам, кратковременные отключения электричества являются необходимым шагом для сохранения устойчивой работы сети.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред