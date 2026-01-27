Укр
Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

Алексей Тесля
27 января 2026, 21:34
Зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, в результате произошел пожар.
РФ ударила по поезду с пассажирами / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Главное:

  • В результате удара российских БпЛА по поезду есть погибшие и раненые
  • В поезде находилось более 155 пассажиров

В результате удара российских БпЛА по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп есть погибшие и раненые.

Трагедия произошла вблизи села Языково Харьковская области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры во вторник.

"В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон. Произошел пожар.

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют военное преступление, совершенное военнослужащими РФ.

Подробности удара РФ:

В Харьковской области после вражеского удара по пассажирскому поезду 27 января один из вагонов выгорел дотла. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвинково" недалеко от одной из станций Барвенковской общины Изюмского района. В результате попадания произошел пожар: горел один вагон и частично — еще один", — говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский написал, что в любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм.

"Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где бы то ни было. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда", - отметил он.

По данным президента, в атакованном РФ поезде было более 200 человек, а в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.

"В общей сложности от этого удара тремя дронами по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще четыре человека ищут спасатели, двое – ранены. Россия должна отвечать за то, что она делает. И это означает ответственность не просто за удары по нашим людям, по нашей жизни, а за саму возможность наносить такие удары. Россияне значительно увеличили возможности убивать, терроризировать. Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - удар РФ по поезду с пассажирами:

/ Скриншот

РФ готовит массированный удар: важное предупреждение

Россия, ведущая агрессию против Украины, завершает подготовку к масштабной атаке с применением ракет и беспилотников и уже выбрала объекты для удара. По имеющимся данным, обстрел может состояться в конце недели либо в первые дни следующей. Основным направлением атаки, предположительно, станут объекты энергетики и газовой отрасли Украины.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области. В вагонах находился 291 пассажир, людей оперативно эвакуировали, на данный момент известно о двух раненых.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.

Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

