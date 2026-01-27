Укр
Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть люди

Анна Ярославская
27 января 2026, 06:52
На данный момент известно о 22-х пострадавших в результате вражеской атаки.
Атака на Одессу
Дроны РФ атаковали Одессу ночью: есть пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

  • Дроны атаковали Одессу и область
  • В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома
  • Под завалами могут находиться люди
  • Поисково-спасательные работы продолжаются без остановки

В ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В результате вражеского удара есть пострадавшие. Поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Под завалами могут быть люди.

По данным Одесской ОВА, в ночь на 27 января враг атаковал город и область дронами. Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников из акватории Черного моря. Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки, а после двух часов ночи и сама Одесса.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка

Пострадала женщина. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает.

  Последствия атаки на Одессу 27 января 2026
    Последствия атаки на Одессу 27 января 2026 Фото: Одесская ОВА
Позже Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Также есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще – детский сад", - отметил начальник ОВА.

Лысак также сообщил, что сотрудники ГосЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", - добавил чиновник.

Смотрите видео - Кадры последствий ночной атаки на Одессу:

Скриншот

Утром 27 января в Одесской ОВА сообщили, что в результате обстрела повреждены: объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести.

Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення", а также из городского бюджета.

Атаки РФ на Одессу - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. Обошлось без пострадавших.

Во время ночной атаки 13 января оккупанты повредили в Одессе два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов без электроснабжения остались около 47 тысяч семей.

В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Зачем РФ усиливает атаки на Одессу

Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины.

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса новости Украины новости Одессы война России и Украины атака дронов
Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть люди

