Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть люди

На данный момент известно о 22-х пострадавших в результате вражеской атаки.

Дроны РФ атаковали Одессу ночью: есть пострадавшие

Дроны атаковали Одессу и область

В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома

Под завалами могут находиться люди

Поисково-спасательные работы продолжаются без остановки

В ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В результате вражеского удара есть пострадавшие. Поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Под завалами могут быть люди.

По данным Одесской ОВА, в ночь на 27 января враг атаковал город и область дронами. Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников из акватории Черного моря. Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки, а после двух часов ночи и сама Одесса.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка

Пострадала женщина. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Еще одна женщина деблокирована. Ее жизни ничего не угрожает.

Позже Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Также есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще – детский сад", - отметил начальник ОВА.

Лысак также сообщил, что сотрудники ГосЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", - добавил чиновник.

Утром 27 января в Одесской ОВА сообщили, что в результате обстрела повреждены: объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести.

Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення", а также из городского бюджета.

Атаки РФ на Одессу - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. Обошлось без пострадавших.

Во время ночной атаки 13 января оккупанты повредили в Одессе два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов без электроснабжения остались около 47 тысяч семей.

В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека.

Шахеды - что о них известно

Зачем РФ усиливает атаки на Одессу

Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины.

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

