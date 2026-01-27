РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

На месте удара работают все профильные службы.

Россия нанесла удар по Львовской области

Под удар попал объект инфраструктуры

Обошлось без жертв и пострадавших

Утром во вторник, 27 января, страна-агрессор Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении. видео дня

Он добавил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако информация может обновляться.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Львовщины и Луцка. Кроме того, жители Бродов, что во Львовской области, сообщали о взрывах во время воздушной тревоги.

В Бродовском городском совете рассказали, что утром враг совершил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. В городе чувствуется неприятный запах, есть дым.

"Сейчас дым опускается на город и чувствуется неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия в школах отменены, а детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Позже в городском совете добавили, что в результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

"Начато проведение измерений воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах измерений будет сообщено дополнительно", - говорят в ведомстве.

Какие цели Россия выбирает для ударов

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что главные мишени, по которым сейчас бьет Россия, – энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - добавил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В результате вражеского удара есть пострадавшие. Повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Под завалами могут быть люди.

26 января страна-агрессор Россия атаковала дронами Кривой Рог. "Шахед" попал в многоэтажку в Терновском районе. На месте попадания возник пожар.

Вечером 26 января российские оккупационные войска нанесли массированные ракетные удары по Харькову. Повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.

О персоне: Максим Козицкий Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года. Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах в Львовский областной совет, пишет Википедия.

