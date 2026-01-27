В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

Ситуация может меняться в течение дня. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

В нескольких областях сегодня действуют аварийные отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине сохраняется сложная ситуация в энергосистеме

Введены аварийные отключения электроэнергии

Предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют

Во вторник, 27 января, из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме сохраняется сложная ситуация – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики отключения света в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - добавили энергетики.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего продолжаются экстренные отключения.

В Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Когда улучшится ситуация с электричеством: прогноз эксперта

Как писал Главред, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но стоит учитывать один нюанс.

"Это будет, ну, опять же, все зависит от фактора "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов", - пояснил он в комментарии Телеграфу.

Но до лета графики вряд ли отменят, потому что по два энергоблока атомных станций будут одновременно выводить в плановый ремонт. Зато полная отмена графиков, по мнению Игнатьева, является очень отдаленной перспективой.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

