Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

- Почему нет света в Пересыпском и Хаджибейском районах Одессы
- Где причиной отключений стала непогода
Ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе.
Как сообщает Дтек Одесса, разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – приступают к ремонтам", - говорится в сообщении.
Почему нет света в двух районах Одессы
27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании ДТЭК.
Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности, части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.
"Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, запитать объекты критической инфраструктуры и как можно скорее восстановить свет в домах людей", - говорится в сообщении.
Также энергетики отмечают, что продолжается ликвидация последствий непогоды, ударившей по Одесской области 26 января. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение для 366,7 тыс. семей в 186 населенных пунктах области.
По состоянию на 10:00 27 января без света остаются 68,9 тысячи клиентов в 323 городках и селах.
Основная причина аварийности – намерзание льда на линиях электропередачи и галопирование проводов во время штормовых порывов ветра, что приводит к кратковременным замыканиям.
"В первую очередь ремонтируем высоковольтные сети 110 кВ и 35 кВ. Далее – возобновление работы линий и подстанций распределительных сетей, после – отработка единичных заявок. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в ваши дома", - отметили в ДТЭК.
Что происходит с электроснабжением в Одесской области
Как писал Главред, 27 января в части Одесской области действуют стабилизационные отключения. В Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесчины – продолжаются аварийные отключения.
Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
Отключение света в Одессе сегодня
Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света Одесса Вайбер:
https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
График отключения света Одесса Телеграм:
https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot
Группы отключения света Одесса:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Где найти пункт несокрушимости
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. С 6 января регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.
Полностью заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками технически нереально. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире НовостиLive.
22 января Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.
