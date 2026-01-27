Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

Анна Ярославская
27 января 2026, 11:22
242
Ремонтные работы потребуют длительного времени.
Свет, отключение света, энергетика
Часть Одессы без электричества после удара по объекту ДТЭК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему нет света в Пересыпском и Хаджибейском районах Одессы
  • Где причиной отключений стала непогода

Ночью 27 января российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе.

Как сообщает Дтек Одесса, разрушения колоссальные, ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

видео дня

"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – приступают к ремонтам", - говорится в сообщении.

РФ атаковала объект ДТЭК в Одесской области
РФ атаковала объект ДТЭК в Одесской области / Фото: facebook.com/dtekoem

Почему нет света в двух районах Одессы

27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании ДТЭК.

Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности, части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

"Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, запитать объекты критической инфраструктуры и как можно скорее восстановить свет в домах людей", - говорится в сообщении.

Также энергетики отмечают, что продолжается ликвидация последствий непогоды, ударившей по Одесской области 26 января. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение для 366,7 тыс. семей в 186 населенных пунктах области.

По состоянию на 10:00 27 января без света остаются 68,9 тысячи клиентов в 323 городках и селах.

Основная причина аварийности – намерзание льда на линиях электропередачи и галопирование проводов во время штормовых порывов ветра, что приводит к кратковременным замыканиям.

"В первую очередь ремонтируем высоковольтные сети 110 кВ и 35 кВ. Далее – возобновление работы линий и подстанций распределительных сетей, после – отработка единичных заявок. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в ваши дома", - отметили в ДТЭК.

Что происходит с электроснабжением в Одесской области

Как писал Главред, 27 января в части Одесской области действуют стабилизационные отключения. В Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесчины – продолжаются аварийные отключения.

Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

График отключения света Одесская область 27 января 2026 /
График отключения света Одесская область 27 января 2026 / t.me/dtek_ua
График отключения света Одесская область 27 января 2026 /
График отключения света Одесская область 27 января 2026 / t.me/dtek_ua

Отключение света в Одессе сегодня

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. С 6 января регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.

Полностью заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками технически нереально. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире НовостиLive.

22 января Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса ДТЭК Одесская область новости Украины новости Одессы атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:45Спорт
Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

11:33Украина
70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

10:15Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Последние новости

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

Реклама
11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

Реклама
08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

03:00

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

02:12

Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достатокФото

02:02

Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

Реклама
01:36

На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

01:24

Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцуВидео

00:31

Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

00:27

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

00:16

Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

26 января, понедельник
23:39

"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

23:14

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

22:48

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять