Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 января

Сегодня, 27 января, согласно команде Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области.

Как сегодня отключают свет в Одессе и области - DTEK график / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

У кого действуют стабилизационные графики

Где применено аварийное отключение света

Как узнать о ситуации со светом по своему адресу

Во вторник, 27 января, в части Одесской области действуют стабилизационные отключения. В Одессе, частично Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесчины – продолжаются аварийные отключения.

Как сообщает Дтек Одесса, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

"В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Это нужно для разгрузки поврежденного оборудования из-за вражеских атак", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили: если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся.

"Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами", - говорится в сообщении.

График отключения света Одесская область 27 января 2026 / t.me/dtek_ua

График отключения света Одесская область 27 января 2026 / t.me/dtek_ua

Отключение света в Одессе сегодня

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

В Украине ввели аварийные отключения света - что известно

Как писал Главред, 27 января из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме сохраняется сложная ситуация – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

В Укрэнерго сообщили, что предварительно обнародованные графики отключения света в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда улучшится ситуация с электричеством: прогноз эксперта

Как писал Главред, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но стоит учитывать один нюанс.

"Это будет, ну, опять же, все зависит от фактора "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов", - пояснил он в комментарии Телеграфу.

Но до лета графики вряд ли отменят, потому что по два энергоблока атомных станций будут одновременно выводить в плановый ремонт. Зато полная отмена графиков, по мнению Игнатьева, является очень отдаленной перспективой.

Атака на Одессу 27 января 2026 - новости

В ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Под завалами могут быть люди.

В результате обстрела повреждены: объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

