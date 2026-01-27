Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

По распоряжению Укрэнерго 28 января во Львовской области будут действовать почасовые отключения.

Отключение света на Львовщине 28 января / / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В среду, 28 января, во Львове и области будут отключать электроэнергию. Почасовые отключения коснутся всех групп потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений является дефицит мощности в энергосистеме. Чтобы избежать перегрузки сети, энергетики советуют не включать одновременно мощные приборы, когда появляется свет.

Больше всего времени в темноте проведут потребители групп 3.1, 5.2 и 2.1. У них запланированы самые длительные ограничения - по 9-9,5 часов.

График отключений на 28 января

Группа 1

1.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00.

1.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30.

Группа 2

2.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 22:00.

2.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00.

Группа 3

3.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.

3.2. Электроэнергии нет с 20:00 до 24:00.

Группа 4

4.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 16:30 до 20:00.

4.2. Электроэнергии нет с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 20:00.

Группа 5

5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00.

5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 23:30.

Группа 6

6.1. Электроэнергии нет с 13:00 до 16:30, с 20:00 до 23:30.

6.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.

График отключений на Львовщине на 28 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости на Львовщине

Во Львовской области работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 28 января, во всех регионах Украины запланированы почасовые отключения света и ограничения мощности, сообщили в Укрэнерго. В компании подчеркнули, что графики могут меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сообщила, что графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве могут возобновиться в ближайшие дни, но они будут жесткими. Конкретную дату пока назвать невозможно из-за сложных погодных условий и риска новых атак на энергосистему.

Кроме этого, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что энергосистема Украины остается управляемой, хотя в отдельных регионах ремонт может занять несколько дней. Сильные морозы затрудняют восстановление, но с потеплением ситуация улучшится.

Об источнике: Львовоблэнерго Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети. Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

