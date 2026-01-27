Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

Вы узнаете:
В среду, 28 января, во Львове и области будут отключать электроэнергию. Почасовые отключения коснутся всех групп потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Причиной ограничений является дефицит мощности в энергосистеме. Чтобы избежать перегрузки сети, энергетики советуют не включать одновременно мощные приборы, когда появляется свет.
Больше всего времени в темноте проведут потребители групп 3.1, 5.2 и 2.1. У них запланированы самые длительные ограничения - по 9-9,5 часов.
График отключений на 28 января
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00.
- 1.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 22:00.
- 2.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30, с 23:30 до 24:00.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.
- 3.2. Электроэнергии нет с 20:00 до 24:00.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 16:30 до 20:00.
- 4.2. Электроэнергии нет с 09:30 до 13:00, с 16:30 до 20:00.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00.
- 5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00, с 20:00 до 23:30.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 13:00 до 16:30, с 20:00 до 23:30.
- 6.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.
Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
Во Львовской области работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в среду, 28 января, во всех регионах Украины запланированы почасовые отключения света и ограничения мощности, сообщили в Укрэнерго. В компании подчеркнули, что графики могут меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сообщила, что графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве могут возобновиться в ближайшие дни, но они будут жесткими. Конкретную дату пока назвать невозможно из-за сложных погодных условий и риска новых атак на энергосистему.
Кроме этого, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что энергосистема Украины остается управляемой, хотя в отдельных регионах ремонт может занять несколько дней. Сильные морозы затрудняют восстановление, но с потеплением ситуация улучшится.
Львовоблэнерго
Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.
Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
