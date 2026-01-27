На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

Вы узнаете:
Во вторник, 27 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать два или три раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
По информации облэнерго, 27 января продолжительность отключений для отдельных групп может достигать 9 часов в сутки. Дольше всего без электроэнергии будут потребители групп 1.2 и 2.2.
График отключений на 27 января
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.
- 1.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 23:00.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
- 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 23:00.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
- 3.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.
- 4.2. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
- 5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 22:00.
- 6.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00.
Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно:
- авторизоваться в приложении;
- перейти в раздел "Сервисы";
- выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, по всей Украине продолжается ликвидация последствий ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. В Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч абонентов. К восстановительным работам привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы.
Также 26 января в Киевской области стабилизировали электроснабжение и перешли к плановым почасовым отключениям. В то же время в ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может меняться в зависимости от нагрузки и обстановки с безопасностью.
Как сообщал Главред, в Киеве более 1200 многоквартирных домов остаются без отопления. Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской области, а также в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
