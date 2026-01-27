Укр
Читать на украинском
На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

Руслана Заклинская
27 января 2026, 01:36
Больше всего ограничений почувствуют потребители групп 1.2 и 2.2.
На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января
Отключение света на Львовщине 27 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какими будут графики отключений на Львовщине 27 января
  • Какие группы дольше всего будут без света
  • Где работают пункты несокрушимости

Во вторник, 27 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать два или три раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

По информации облэнерго, 27 января продолжительность отключений для отдельных групп может достигать 9 часов в сутки. Дольше всего без электроэнергии будут потребители групп 1.2 и 2.2.

График отключений на 27 января

Группа 1

  • 1.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.
  • 1.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 23:00.

Группа 2

  • 2.1. Электроэнергии нет с 12:30 до 16:00, с 19:30 до 23:00.
  • 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 23:00.

Группа 3

  • 3.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
  • 3.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30.

Группа 4

  • 4.1. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.
  • 4.2. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30.

Группа 5

  • 5.1. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00, с 23:00 до 24:00.
  • 5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 16:00 до 19:30, с 23:00 до 24:00.

Группа 6

  • 6.1. Электроэнергии нет с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 22:00.
  • 6.2. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00.
На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января
График отключений на Львовщине на 27 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

  • авторизоваться в приложении;
  • перейти в раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

энергопотребление инфографика
Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, по всей Украине продолжается ликвидация последствий ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры. В Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч абонентов. К восстановительным работам привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы.

Также 26 января в Киевской области стабилизировали электроснабжение и перешли к плановым почасовым отключениям. В то же время в ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может меняться в зависимости от нагрузки и обстановки с безопасностью.

Как сообщал Главред, в Киеве более 1200 многоквартирных домов остаются без отопления. Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской области, а также в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

новости Львова Львовщина свет Львовская область отключения света электроэнергия отключения света Львов
