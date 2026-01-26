Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

В Запорожской области 27 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в облэнерго.

Отключение света в Запорожье - графики на 27 января для Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Запорожской области 27 января будут действовать графики отключений света

Ограничения коснутся также и промышленности

27 января по всей территории Запорожской области будут действовать графики погодинных отключений для населения. Графики отключений для Запорожья и области огласило Запорожьеоблэнерго.

В облэнерго отметили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 27 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии с учетом времени на переключение между очередями.

Кроме этого, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для всех пяти очередей. В случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а об изменениях оперативно сообщат на информационных ресурсах облэнерго.

График отключения света в Запорожской области на 27 января / Скриншот

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киевской области энергетикам удалось урегулировать ситуацию с электроснабжением. Как сообщили в ДТЭК, регион переходит от аварийных ограничений к плановым почасовым отключениям.

В самом Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района еще придется подождать несколько дней. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

В то же время в Украине продолжается скоординированная работа по устранению последствий российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

