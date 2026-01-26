Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

О чем идет речь в материале:
- В Запорожской области 27 января будут действовать графики отключений света
- Ограничения коснутся также и промышленности
27 января по всей территории Запорожской области будут действовать графики погодинных отключений для населения. Графики отключений для Запорожья и области огласило Запорожьеоблэнерго.
В облэнерго отметили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 27 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии с учетом времени на переключение между очередями.
Кроме этого, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для всех пяти очередей. В случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а об изменениях оперативно сообщат на информационных ресурсах облэнерго.
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киевской области энергетикам удалось урегулировать ситуацию с электроснабжением. Как сообщили в ДТЭК, регион переходит от аварийных ограничений к плановым почасовым отключениям.
В самом Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района еще придется подождать несколько дней. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.
В то же время в Украине продолжается скоординированная работа по устранению последствий российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
