Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

Юрий Берендий
26 января 2026, 22:48
127
В Запорожской области 27 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, сообщили в облэнерго.
Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января
Отключение света в Запорожье - графики на 27 января для Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Запорожской области 27 января будут действовать графики отключений света
  • Ограничения коснутся также и промышленности

27 января по всей территории Запорожской области будут действовать графики погодинных отключений для населения. Графики отключений для Запорожья и области огласило Запорожьеоблэнерго.

В облэнерго отметили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 27 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии с учетом времени на переключение между очередями.

видео дня

Кроме этого, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для всех пяти очередей. В случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а об изменениях оперативно сообщат на информационных ресурсах облэнерго.

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января
График отключения света в Запорожской области на 27 января / Скриншот

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 27 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киевской области энергетикам удалось урегулировать ситуацию с электроснабжением. Как сообщили в ДТЭК, регион переходит от аварийных ограничений к плановым почасовым отключениям.

В самом Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района еще придется подождать несколько дней. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

В то же время в Украине продолжается скоординированная работа по устранению последствий российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Запорожская область Отключение света Запорожская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

23:14Война
В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

21:20Война
"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Последние новости

23:39

"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

23:14

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

22:48

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
21:54

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

21:24

"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

21:20

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

21:15

Эксперты раскрыли, какой режим стирки "съедает" больше всего света: ответ удивит

Реклама
20:41

Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

20:32

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:20

Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники историиВидео

20:07

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

19:45

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

19:30

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

19:28

Учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: что известно

19:19

Украина готовится к следующей трехсторонней встрече: Зеленский назвал дату

19:10

Какое главное препятствие мира в Украине?мнение

19:04

"Будут более мягкие графики": эксперт назвал сроки улучшения ситуации с электричеством

18:38

РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попалиВидео

Реклама
18:34

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

18:25

Цены подскочили на 15%: в Украине быстро дорожает базовый продукт

18:20

"Все может быть": нардеп оценил шансы на завершение войны в Украине

17:48

Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники предупреждают об опасности

17:46

Почему нельзя приучать кота к туалету – ответ удивит даже опытных хозяевВидео

17:41

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

17:25

Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

17:24

"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

17:17

Больше не узник постели: в каком состоянии Шумахер, которого не видели 12 лет

17:16

Россия и Китай не партнеры: Максакова рассказала, кем для Пекина является Путин

16:49

Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

16:35

"Ревность, зависть": Денисенко разорвала отношения со звездной кумой

16:24

Города Украины закроют куполом от Шахедов: что изменится для Киева, Харькова и Одессы

16:18

ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка на Херсонщине

16:03

Вместо красного треугольника - маячок: появились новые требования к водителям

16:00

"Надо действовать быстрее": Зеленский требует немедленных решений для Киева

15:57

Почему новая техника так быстро ломается: мастер по ремонту раскрыл "секрет"Видео

15:37

Обритая налысо: онкобольная Симоньян показалась без парика

15:14

Как понять, что человеку нельзя доверять: психологи раскрыли 12 тревожных признаков

15:02

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

Реклама
14:48

НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников - документ

14:37

За его жизнь боролись 18 дней: скончался спасатель, пострадавший во время обстрела

14:35

Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против ПутинаВидео

14:17

"Может, будешь вдовой": экс-супруг Билозир раскрыл, как пытался спасти брак

14:01

Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

13:59

Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

13:54

Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике

13:31

Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

13:26

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причинуВидео

13:09

Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять