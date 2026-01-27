Укр
Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

Юрий Берендий
27 января 2026, 21:27
Отключение света в Запорожье - графики для Запорожской области на 28 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

28 января в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" для Запорожской области будут применены графики почасовых отключений света для населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 28 января в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут применяться по очередям и подчергам с учетом времени на переключение продолжительностью до 30 минут.

График отключения света в Запорожской области на 28 января / Скриншот

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 28 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, в течение суток — с 00:00 до 24:00 — будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для всех пяти очередей.

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что в случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут оперативно скорректированы, а обо всех изменениях будут информировать на официальных информационных ресурсах и на сайте в разделе о стабилизационных отключениях в круглосуточном режиме.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

