Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

Юрий Берендий
27 января 2026, 22:05обновлено 27 января, 22:42
28 января в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Отключение света Черкассы - графики на 28 января для Черкасской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности
  • Ограничения вводятся на сутки

28 января в течение суток по указанию НЭК "Укрэнерго" по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. О том, какие будут графики отключения света для Черкасской области 28 января сообщило "Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 28 января на территории Черкасской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

/ Скриншот

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Отключение света 28 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Также по решению НЭК "Укрэнерго" для промышленных предприятий и бизнеса области в течение суток (с 00:00 до 24:00) будут применяться графики ограничения мощности.

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 января отключения электроэнергии запланированы во всех регионах страны.

Несмотря на отдельные проблемы на местах, энергосистема Украины в целом находится под контролем. Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в некоторых регионах полное восстановление может занять несколько дней, однако ремонтные работы не прекращаются, и поставки электроэнергии постепенно стабилизируются.

В Киеве возвращение к графикам почасовых отключений возможно уже в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

