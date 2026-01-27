Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

Часы впервые с 1947 года достигли худшего показателя.

Как работает Часы Судного дня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое Часы Судного дня

Зачем переводят стрелки этих Часов

Ученые обновили Часы Судного дня, которые символизируют время, когда Земля станет непригодной для жизни. Стрелки перевели на четыре секунды ближе к полуночи. Это худший показатель, который устанавливали с момента создания проекта в 1947 году. Об этом сообщает CNN.

Сейчас часы показывают время 23:58:45 – то есть глобальная катастрофа наступит через 85 секунд. В прошлом году стрелки расположили за 89 секунд до полуночи.

Время на часах ежегодно меняют, чтобы напомнить человечеству, насколько близко оно к самоуничтожению.

"Часы Судного дня — это инструмент для информирования о том, насколько мы близки к уничтожению мира с помощью технологий, которые мы сами создали. Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и разрушительных технологий, постоянно растут. Каждая секунда имеет значение, и у нас заканчивается время. Это суровая правда, но это наша реальность", — прокомментировала перевод Часов президент и генеральный директор Bulletin Александра Белл.

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня (Doomsday Clock) — проект, начатый в 1947 году американскими учеными, создавшими первую атомную бомбу.

Изначально целью организации было измерение ядерных угроз, но в 2007 году Bulletin решил включить в свои расчеты также климатический кризис.

В течение последних 79 лет ученые ежегодно меняли время на часах в соответствии с тем, насколько, по их мнению, человечество приблизилось к полному уничтожению. В некоторые годы время меняется, а в некоторые — нет.

Что произойдет, когда Часы пробьют полночь

Часы Судного дня никогда не достигали полуночи, и бывшая президент и генеральный директор Bulletin Рэйчел Бронсон, которая сейчас занимает должность старшего советника, выразила надежду, что этого никогда не произойдет.

"Когда часы показывают полночь, это означает, что произошла какая-то ядерная война или катастрофическое изменение климата, которое уничтожило человечество. Мы не хотим, чтобы это произошло, и мы не узнаем, когда это произойдет...", — сказала она.

