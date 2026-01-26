Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

Алексей Тесля
26 января 2026, 03:25
17
Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена экстремальным жаром и гравитацией.
солнце, земля, солнечная система
Появился прогноз конца света / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Солнце завершит свой жизненный цикл и кардинально изменится
  • Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена

По прогнозам астрономов, примерно через пять миллиардов лет Солнце завершит свой жизненный цикл и кардинально изменится.

Потеряв способность поддерживать привычные термоядерные реакции, звезда начнёт разрушаться изнутри, запуская цепь процессов, которые приведут к гибели Земли, пишет Daily Mail.

видео дня

По мере истощения топлива внутренние слои Солнца сожмутся, а затем вызовут резкое расширение внешней оболочки. Светило разрастётся до размеров красного гиганта, сделав существование планет невозможным. Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена экстремальным жаром и гравитацией.

После этого Солнце сбросит свои внешние слои в пространство, оставив после себя плотное ядро — белый карлик. Вокруг него сформируется огромное облако газа и пыли, подобное наблюдаемым сегодня планетарным туманностям.

Учёные уже фиксируют подобные объекты в космосе и считают их наглядным примером будущего нашей системы. При этом выброшенное вещество может со временем стать основой для рождения новых планет, превращая конец Солнца в начало нового этапа космической эволюции.

Ученые о сценарии конца света

Билл Гейтс считает, что глобальное изменение климата вряд ли приведёт к исчезновению человечества, хотя станет тяжёлым вызовом, прежде всего для беднейших регионов мира.

При этом ряд исследователей придерживается более тревожной точки зрения. Эксперты по экзистенциальным угрозам отмечают, что наибольшую опасность для будущего цивилизации представляет не окружающая среда, а действия самого человека — развитие опасных технологий и вооружений.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

02:06Фронт
Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:54Энергетика
Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Последние новости

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

Реклама
22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

19:51

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

19:28

Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

19:26

Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

Реклама
19:23

После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные "качели": какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

17:15

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многихВидео

16:59

Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

16:43

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

16:37

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусовВидео

16:20

"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

16:10

Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

15:44

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

Реклама
15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять