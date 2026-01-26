Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена экстремальным жаром и гравитацией.

https://glavred.info/nauka/zemlyu-zhdet-katastrofa-uchenye-raskryli-pugayushchiy-scenariy-konca-sveta-10735385.html Ссылка скопирована

Появился прогноз конца света / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Солнце завершит свой жизненный цикл и кардинально изменится

Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена

По прогнозам астрономов, примерно через пять миллиардов лет Солнце завершит свой жизненный цикл и кардинально изменится.

Потеряв способность поддерживать привычные термоядерные реакции, звезда начнёт разрушаться изнутри, запуская цепь процессов, которые приведут к гибели Земли, пишет Daily Mail.

видео дня

По мере истощения топлива внутренние слои Солнца сожмутся, а затем вызовут резкое расширение внешней оболочки. Светило разрастётся до размеров красного гиганта, сделав существование планет невозможным. Земля либо окажется поглощённой раскалённой звездой, либо будет уничтожена экстремальным жаром и гравитацией.

После этого Солнце сбросит свои внешние слои в пространство, оставив после себя плотное ядро — белый карлик. Вокруг него сформируется огромное облако газа и пыли, подобное наблюдаемым сегодня планетарным туманностям.

Учёные уже фиксируют подобные объекты в космосе и считают их наглядным примером будущего нашей системы. При этом выброшенное вещество может со временем стать основой для рождения новых планет, превращая конец Солнца в начало нового этапа космической эволюции.

Ученые о сценарии конца света

Билл Гейтс считает, что глобальное изменение климата вряд ли приведёт к исчезновению человечества, хотя станет тяжёлым вызовом, прежде всего для беднейших регионов мира.

При этом ряд исследователей придерживается более тревожной точки зрения. Эксперты по экзистенциальным угрозам отмечают, что наибольшую опасность для будущего цивилизации представляет не окружающая среда, а действия самого человека — развитие опасных технологий и вооружений.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред