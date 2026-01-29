Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Потребителям шести групп придется сидеть без света по два раза в сутки.

Отключение света на Львовщине 30 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Какими будут графики отключений на Львовщине 30 января

У каких групп дольше всего не будет света

На сколько часов максимально будут отключать свет

В пятницу, 30 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать один-два раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

График отключений на 30 января

По данным облэнерго, продолжительность отключений для отдельных групп в пятницу может достигать 7 часов в сутки. Дольше всего без света останутся потребители групп 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 и 6.2.

Для групп 1.1 и 4.2 отключение продлится 4,5 часа одним блоком. Группы 1.2, 3.2, 4.1 и 6.1 будут находиться без света меньше всего - всего 3,5 часа в течение дня.

Группа 1

1.1. Электроэнергии нет с 17:30 до 22:00.

1.2. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.

Группа 2

2.1. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.

2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.

Группа 3

3.1. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.

3.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

Группа 4

4.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.

4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 10:30.

Группа 5

5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.

5.2. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 6

6.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.

6.2. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.

График отключений на Львовщине на 30 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ближайшие три недели для Украины будут особенно сложными из-за сильных морозов и поврежденной энергосистемы после атак РФ. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что более 610 тысяч домохозяйств в столице до сих пор без электроснабжения. Ограничения вводят и в других регионах, включая промышленность. Смягчить ситуацию помогут потепление и солнечная генерация.

Также 30 января во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения и ограничения мощности для промышленности из-за последствий ракетно-дроновых атак РФ, сообщает "Укрэнерго". Граждан призывают экономно использовать электроэнергию.

Кроме этого, после восстановления электроснабжения в домах без отопления свет отключать не будут, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Сейчас в Украине без тепла остаются чуть более 900 домов, из которых 613 в Киеве.

Об источнике: Львовоблэнерго Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети. Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

