Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Руслана Заклинская
29 января 2026, 19:26
159
Потребителям шести групп придется сидеть без света по два раза в сутки.
Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января
Отключение света на Львовщине 30 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какими будут графики отключений на Львовщине 30 января
  • У каких групп дольше всего не будет света
  • На сколько часов максимально будут отключать свет

В пятницу, 30 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать один-два раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

видео дня

График отключений на 30 января

По данным облэнерго, продолжительность отключений для отдельных групп в пятницу может достигать 7 часов в сутки. Дольше всего без света останутся потребители групп 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 и 6.2.

Для групп 1.1 и 4.2 отключение продлится 4,5 часа одним блоком. Группы 1.2, 3.2, 4.1 и 6.1 будут находиться без света меньше всего - всего 3,5 часа в течение дня.

Группа 1

  • 1.1. Электроэнергии нет с 17:30 до 22:00.
  • 1.2. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.

Группа 2

  • 2.1. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.
  • 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.

Группа 3

  • 3.1. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.
  • 3.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

Группа 4

  • 4.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
  • 4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 10:30.

Группа 5

  • 5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.
  • 5.2. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 6

  • 6.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
  • 6.2. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.
Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января
График отключений на Львовщине на 30 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

энергопотребление инфографика
Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ближайшие три недели для Украины будут особенно сложными из-за сильных морозов и поврежденной энергосистемы после атак РФ. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что более 610 тысяч домохозяйств в столице до сих пор без электроснабжения. Ограничения вводят и в других регионах, включая промышленность. Смягчить ситуацию помогут потепление и солнечная генерация.

Также 30 января во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения и ограничения мощности для промышленности из-за последствий ракетно-дроновых атак РФ, сообщает "Укрэнерго". Граждан призывают экономно использовать электроэнергию.

Кроме этого, после восстановления электроснабжения в домах без отопления свет отключать не будут, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Сейчас в Украине без тепла остаются чуть более 900 домов, из которых 613 в Киеве.

Читайте также:

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Львова свет Львовская область отключения света электроэнергия отключения света Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

19:42Война
"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:40Украина
Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:37Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Последние новости

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину

19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

Реклама
18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахиды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:01

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Реклама
16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

Реклама
12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять