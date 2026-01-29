Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Вы узнаете:
В пятницу, 30 января, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех групп потребителей. Свет будут отключать один-два раза в сутки. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Причиной ограничений остается дефицит мощности в энергосистеме. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно мощные приборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
График отключений на 30 января
По данным облэнерго, продолжительность отключений для отдельных групп в пятницу может достигать 7 часов в сутки. Дольше всего без света останутся потребители групп 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 и 6.2.
Для групп 1.1 и 4.2 отключение продлится 4,5 часа одним блоком. Группы 1.2, 3.2, 4.1 и 6.1 будут находиться без света меньше всего - всего 3,5 часа в течение дня.
Группа 1
- 1.1. Электроэнергии нет с 17:30 до 22:00.
- 1.2. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
Группа 2
- 2.1. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.
- 2.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.
Группа 3
- 3.1. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.
- 3.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
Группа 4
- 4.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
- 4.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 10:30.
Группа 5
- 5.1. Электроэнергии нет с 00:00 до 03:30, с 14:00 до 17:30.
- 5.2. Электроэнергии нет с 03:30 до 07:00, с 17:30 до 21:00.
Группа 6
- 6.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
- 6.2. Электроэнергии нет с 07:00 до 10:30, с 21:00 до 24:00.
Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Как сообщал Главред, ближайшие три недели для Украины будут особенно сложными из-за сильных морозов и поврежденной энергосистемы после атак РФ. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что более 610 тысяч домохозяйств в столице до сих пор без электроснабжения. Ограничения вводят и в других регионах, включая промышленность. Смягчить ситуацию помогут потепление и солнечная генерация.
Также 30 января во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения и ограничения мощности для промышленности из-за последствий ракетно-дроновых атак РФ, сообщает "Укрэнерго". Граждан призывают экономно использовать электроэнергию.
Кроме этого, после восстановления электроснабжения в домах без отопления свет отключать не будут, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Сейчас в Украине без тепла остаются чуть более 900 домов, из которых 613 в Киеве.
