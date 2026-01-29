Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

Завтра, 30 января, в Запорожье и области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. "Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений на 30 января.
Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", для стабилизации работы объединенной энергосистемы 30 января в Запорожской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ).
Отключения электроснабжения будут происходить по очередям и подчергам с учетом 30 минут на переключение.
"Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей)", - говорится в сообщении.
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 30 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
