Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Эксперт поделился прогнозом относительно отключения света.

Названы сроки улучшения ситуации с электричеством / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

При каких условиях Киев сможет вернуться к графикам отключения электроэнергии

Когда в Украине улучшится ситуация с электричеством

В Украине значительно осложнилась ситуация с энергоснабжением, однако со временем общая картина может постепенно улучшиться. Дальнейшие отключения света зависят от многих факторов. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 24 Каналу.

Он сообщил, что если Украина будет иметь достаточно средств ПВО, а энергосистема будет на привычном для зимы уровне, то все можно будет держать под контролем.

Харченко подчеркивает, что при таком сценарии Киев сможет вернуться к графикам отключений света, хотя они могут быть жесткими.

Он прогнозирует, что ближе к началу марта ситуация станет лучше.

"Думаю, к началу марта вернется значительно более комфортная ситуация. Она точно будет довольно комфортной в апреле, мае, июне, когда потребление на минимуме. Заодно у нас будет время экстренными темпами восстанавливать энергосистему и запас прочности", – сказал эксперт.

В то же время он добавил, что если Украину скуют новые морозы до -20 градусов, то ситуация станет сложнее.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как пережить отключение света – советы психотерапевта

Психотерапевт Олег Чабан рассказал, что в условиях отключений света и отопления важно не подавлять эмоции, а правильно их разряжать.

Специалист выделяет несколько практических шагов, которые действительно работают:

общение с теми, кто понимает;

разрядка через тело (прогулки, физические упражнения);

превращение агрессии в действие (помогайте другим);

использование темноты как ресурса (время с детьми, чтение книг при фонарике).

Как писал Главред, в среду, 28 января, во всех регионах Украины запланированы почасовые отключения света и ограничения мощности.

Известно, что во Львове 28 января света не будет до 9,5 часов, а в Запорожье электроэнергия будет отсутствовать до 15 часов.

Пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп сообщила, что графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве могут возобновиться в ближайшие дни, но они будут жесткими. Конкретную дату пока назвать невозможно из-за сложных погодных условий и риска новых атак на энергосистему.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

