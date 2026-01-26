Укр
Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

Сергей Кущ
26 января 2026, 13:09
Психотерапевт подчеркивает: состояние, когда люди "на грани", — это фаза испытаний, а не признак слабости или "сломавшейся психики".
Как пережить отключения света
Как пережить отключения света / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему во время блэкаутов растет раздражение и мы срываемся на близких
  • Что реально помогает избежать срывов

Погодные условия, отключения света, отопления и постоянное напряжение из-за войны формируют для украинцев затяжной режим выживания. Его последствия ощущаются не только физически, но и психологически.

Психотерапевт Олег Чабан в интервью Сніданку з 1+1 объяснил, почему блэкауты и холод так сильно влияют на эмоциональное состояние.

Почему во время блэкаутов растет раздражение

По словам специалиста, усиление агрессии — это не "плохой характер", а закономерная реакция на хронический стресс и истощение. Когда человек годами живет в тревоге, плохо спит, переживает за детей и безопасность, психика упрощает реакции и переходит в режим "бей или беги".

Отключения электричества, холод в доме и бытовые ограничения становятся последней каплей — мозг ищет выход накопленному напряжению.

Почему мы срываемся на близких

Олег Чабан объясняет: источник угрозы и злости часто осознается — это война и разрушения, — но он недосягаем. Поэтому психика бессознательно выбирает ближайшую и доступную мишень: людей рядом, случайных прохожих, коллег или членов семьи.

Самые близкие становятся "удобной" целью не потому, что виноваты, а потому что они рядом.

"От слез до агрессии один шаг"

Еще один важный признак истощения — резкие перепады эмоций. Человек может держаться, затем расплакаться, а через время внезапно "взорваться".

Психотерапевт подчеркивает: слезы и агрессия — это два способа разрядки, разные формы одного и того же механизма. Кто-то плачет, кто-то злится — это зависит от типа нервной системы, поддержки и умения говорить о своем состоянии.

Что реально помогает избежать срывов

По словам Чабана, в условиях отключений света и отопления важно не подавлять эмоции, а правильно их разряжать. Психотерапевт выделяет несколько практических шагов, которые действительно работают.

Общение с теми, кто понимает

Когда человек говорит: "я не спал всю ночь", и слышит в ответ: "я тоже", уровень внутреннего напряжения снижается. Само ощущение, что вас понимают, уже частично стабилизирует психику.

Важно, чтобы рядом были конструктивные люди. Постоянно раздраженные и агрессивные собеседники могут, наоборот, усилить состояние и спровоцировать новые срывы.

Разрядка через тело

Если эмоции не находят выхода словами, тело все равно ищет способ их "сбросить". Помогают:

  • прогулки даже на короткие дистанции;
  • простые физические упражнения;
  • работа руками, бытовая активность.

Суть не в спорте, а в том, чтобы дать организму безопасный канал разрядки.

Перевод агрессии в действие

Чабан советует направлять накопленную энергию в осмысленную активность: помощь другим, волонтерство, участие в общих делах. Это не моральный совет, а рабочая психологическая техника.

Когда появляется ощущение, что вы что-то делаете и влияете, психика выходит из состояния беспомощности.

Не разрушать опору дома

Самый легкий путь — сорваться на тех, кто рядом. Но именно семья и близкие чаще всего остаются единственной опорой.

Если чувствуете, что напряжение "поднимается", лучше:

  • сделать паузу;
  • выйти в другую комнату;
  • переключиться на короткое нейтральное действие.

Это лучше, чем сказать слова, которые потом будут болеть неделями — особенно детям.

Использовать темноту как ресурс

Парадоксально, но темнота иногда может стать не наказанием, а возможностью. Время без света можно использовать не для прокручивания тревожных мыслей, а для вещей, которые стабилизируют нервную систему:

  • спокойный разговор с детьми;
  • чтение при фонарике;
  • простые домашние ритуалы, возвращающие ощущение уюта и безопасности.

Главное — с вами все нормально

Психотерапевт подчеркивает: состояние, когда люди "на грани", — это фаза испытаний, а не признак слабости или "сломавшейся психики". Негативная энергия в таких условиях накапливается у большинства.

Ключевой вопрос — куда ее направить, чтобы не разрушить отношения, не навредить себе и сохранить внутреннюю устойчивость даже в условиях холода, темноты и неопределенности.

