Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭК

Для каждого дома столицы будет свой график.

Вы узнаете:

Как завтра будут отключать свет в Киеве

Где посмотреть графики отключения электроэнергии

В Киеве завтра, 30 января, будут действовать временные графики отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетикам удалось невозможное. Несмотря на гигантский дефицит электричества в столице, мы ввели временные графики. Делаем все возможное, чтобы киевлянам было хоть немного проще планировать свое время", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте компании. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Энергетики добавляют, что из-за разной степени повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения по районам будут неравномерными. Они никак не привязаны к очередям, к которым привыкли жители столицы (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

Как будут отключать свет в Киевской области 30 января

Какова ситуация с теплом в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 29 января без тепла в Киеве остаются 454 жилых дома. Большинство из них — на Троещине.

"Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первые более 100 домов. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян", - написал Кличко.

Отключение света - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Между тем вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба говорил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

Кроме этого, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ответил, когда могут перестать отключать свет. Он прогнозирует, что ближе к началу марта ситуация станет лучше.

Другие новости:

