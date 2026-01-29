Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭК

Вы узнаете:
- Как завтра будут отключать свет в Киеве
- Где посмотреть графики отключения электроэнергии
В Киеве завтра, 30 января, будут действовать временные графики отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Энергетикам удалось невозможное. Несмотря на гигантский дефицит электричества в столице, мы ввели временные графики. Делаем все возможное, чтобы киевлянам было хоть немного проще планировать свое время", - говорится в сообщении.видео дня
Известно, что для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте компании. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Энергетики добавляют, что из-за разной степени повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения по районам будут неравномерными. Они никак не привязаны к очередям, к которым привыкли жители столицы (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).
Как будут отключать свет в Киевской области 30 января
Какова ситуация с теплом в Киеве
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 29 января без тепла в Киеве остаются 454 жилых дома. Большинство из них — на Троещине.
"Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первые более 100 домов. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян", - написал Кличко.
Отключение света - новости по теме
Как писал Главред, в пятницу, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Между тем вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба говорил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.
Кроме этого, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ответил, когда могут перестать отключать свет. Он прогнозирует, что ближе к началу марта ситуация станет лучше.
Другие новости:
- Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу
- "Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине
- Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причину
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред