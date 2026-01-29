Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Юрий Берендий
29 января 2026, 15:51
352
Правительство приняло решение компенсировать отсутствие отопления бесперебойным электроснабжением в домах, где тепло еще не восстановили, сказал Кулеба.
Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения
Для одной категории населения свет не будут отключать - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В домах, где нет отопления, свет выключать не будут
  • Готовится отдельное решение об оплате счетов за свет в январе
  • Более 900 домов по всей Украине остаются без отопления

После восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время общения с журналистами, передает Новости.Live.

По словам Кулебы, первоочередной задачей является скорейшее принятие решений, которые позволят вернуть людям тепло, и за последние два дня это уже реализуется через конкретные управленческие шаги.

видео дня

"Все дома, которые можно было бы подключить к энергоснабжению там, где нет тепла, они включены и люди имеют электричество без отключений. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла. И у нас остается определенная часть домов, которые питаются от ТЭЦ-4, ТЭЦ-6. Там работа по плановому восстановлению продолжается", - отметил он.

Он также сообщил, что по поручению президента Украины готовится отдельное решение о порядке начисления и оплаты счетов за отопление в Киеве за январь.

Кулеба отметил, что утром состоялось масштабное селекторное совещание с участием президента, премьер-министра, правительства и руководителей областных администраций, во время которого обсуждали текущее состояние энергосистемы и теплоснабжения. Ситуация в целом остается сложной, однако в Киеве и Киевской области уже фиксируют положительную динамику.

Что касается теплоснабжения, Кулеба сообщил, что по всей стране без отопления пока остаются чуть более 900 жилых домов из более чем 71 тысячи, из которых 613 расположены в Киеве. Для устранения проблем разработан план ремонтных работ, выполнение которого контролируют как столичные власти, так и специально созданный штаб под руководством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля. Заседания штаба проходят ежедневно с подробным анализом ситуации с теплоснабжением в столице.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация со светом улучшится - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, надеяться на энергетическое перемирие с Россией не следует, зато главный акцент стоит сделать на подготовке к ближайшим трем неделям зимы, которые из-за сильных морозов могут оказаться особенно сложными. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Он также отметил, что примерно с середины февраля ожидается постепенное улучшение ситуации благодаря более активной работе солнечной генерации.

По его словам, после 15-20 февраля условия начнут стабилизироваться, поскольку световой день увеличится, возрастет количество солнечных часов, а многочисленные солнечные электростанции в разных регионах Украины существенно усилят энергосистему.

"Плохие новости: действительно будут морозы, будет сложно. Хорошие новости: нам нужно три недели продержаться, а там уже будет легче", – резюмировал глава энергокомитета Рады.

Отключение света – что известно о графиках отключений света для Киева

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице с полуночи 29 января начнут действовать временные графики подачи электроэнергии. Несмотря на острый дефицит мощностей в Киеве, энергетикам удалось составить расписание отключений, исходя из имеющихся возможностей. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что без появления новых источников генерации продолжительность отключений для населения будет расти, а их масштаб и скорость введения будут напрямую зависеть от эффективности защиты энергосистемы.

Другие новости:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине отключения веерные отключения отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:42Экономика
Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

16:27Синоптик
Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

16:00Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Последние новости

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

Реклама
15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

Реклама
12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

Реклама
08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять