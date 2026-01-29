Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Правительство приняло решение компенсировать отсутствие отопления бесперебойным электроснабжением в домах, где тепло еще не восстановили, сказал Кулеба.

Для одной категории населения свет не будут отключать - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В домах, где нет отопления, свет выключать не будут

Готовится отдельное решение об оплате счетов за свет в январе

Более 900 домов по всей Украине остаются без отопления

После восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время общения с журналистами, передает Новости.Live.

По словам Кулебы, первоочередной задачей является скорейшее принятие решений, которые позволят вернуть людям тепло, и за последние два дня это уже реализуется через конкретные управленческие шаги.

"Все дома, которые можно было бы подключить к энергоснабжению там, где нет тепла, они включены и люди имеют электричество без отключений. Таким образом им компенсируется отсутствие тепла. И у нас остается определенная часть домов, которые питаются от ТЭЦ-4, ТЭЦ-6. Там работа по плановому восстановлению продолжается", - отметил он.

Он также сообщил, что по поручению президента Украины готовится отдельное решение о порядке начисления и оплаты счетов за отопление в Киеве за январь.

Кулеба отметил, что утром состоялось масштабное селекторное совещание с участием президента, премьер-министра, правительства и руководителей областных администраций, во время которого обсуждали текущее состояние энергосистемы и теплоснабжения. Ситуация в целом остается сложной, однако в Киеве и Киевской области уже фиксируют положительную динамику.

Что касается теплоснабжения, Кулеба сообщил, что по всей стране без отопления пока остаются чуть более 900 жилых домов из более чем 71 тысячи, из которых 613 расположены в Киеве. Для устранения проблем разработан план ремонтных работ, выполнение которого контролируют как столичные власти, так и специально созданный штаб под руководством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля. Заседания штаба проходят ежедневно с подробным анализом ситуации с теплоснабжением в столице.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация со светом улучшится - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, надеяться на энергетическое перемирие с Россией не следует, зато главный акцент стоит сделать на подготовке к ближайшим трем неделям зимы, которые из-за сильных морозов могут оказаться особенно сложными. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Он также отметил, что примерно с середины февраля ожидается постепенное улучшение ситуации благодаря более активной работе солнечной генерации.

По его словам, после 15-20 февраля условия начнут стабилизироваться, поскольку световой день увеличится, возрастет количество солнечных часов, а многочисленные солнечные электростанции в разных регионах Украины существенно усилят энергосистему.

"Плохие новости: действительно будут морозы, будет сложно. Хорошие новости: нам нужно три недели продержаться, а там уже будет легче", – резюмировал глава энергокомитета Рады.

Отключение света – что известно о графиках отключений света для Киева

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице с полуночи 29 января начнут действовать временные графики подачи электроэнергии. Несмотря на острый дефицит мощностей в Киеве, энергетикам удалось составить расписание отключений, исходя из имеющихся возможностей. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что без появления новых источников генерации продолжительность отключений для населения будет расти, а их масштаб и скорость введения будут напрямую зависеть от эффективности защиты энергосистемы.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

