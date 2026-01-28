В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

В Киеве с полуночи 29 января вводят временные графики электроснабжения.
Несмотря на критический дефицит электроэнергии в столице, энергетикам удалось сформировать расписание отключений в соответствии с имеющимися ресурсами. Об этом сообщили в ДТЭК.
"Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что графики будут отличаться в разных районах города, ведь повреждения энергосистемы имеют разный характер. Они не привязаны к привычным очередям, которые действовали ранее, и для каждого дома будет определяться отдельный порядок.
Ознакомиться с графиками можно в чат-боте компании и на официальном сайте. Из-за перегрузки возможны задержки до 5 минут.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям", - предупредили в компании.
Если же ситуация в энергетике стабилизируется, Киев снова будет работать по привычным графикам с очередями.
В ДТЭК также отметили, что первые несколько дней временные графики будут дорабатывать в процессе, поэтому возможны неточности.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит. По его словам, Украине нужно больше средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты. Также есть необходимость подключения генерации к Объединенной энергосистеме
Кроме того, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп заявляла, что графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни.
