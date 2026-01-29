Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорах

Кадыров выступил против продолжения мирных переговоров по завершению войны России против Украины и призвал "войствовать до конца".

Кадыров впервые вышел к камерам после слухов о болезни - как он выглядел / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично высказался против продолжения переговоров о завершении войны в Украине. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что он прибыл в Кремль в составе делегации на переговоры между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и во время общения с журналистами озвучил свою позицию по мирному процессу. В видео, которое распространили СМИ, Кадыров говорит очень тихо, что только подогревает слухи о возможных проблемах со здоровьем пророссийского главы Чечни, которые уже неоднократно появлялись в медиа.

"Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - сказал он.

К чему может привести смена главы Чечни - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова отметила, что смена власти в Чечне и отстранение Рамзана Кадырова может спровоцировать дестабилизацию в соседних регионах, в частности в Дагестане и Ингушетии, поскольку чеченско-ингушские противоречия никуда не исчезли и остаются напряженными.

По ее мнению, в случае смены руководства Чечни ситуация на Северном Кавказе в целом может резко обостриться.

"Но сама по себе эта смена, на мой взгляд, не приведет к катастрофическим последствиям. Хотя она может вызвать эффект домино, когда начнут "загораться" другие регионы", - указала она.

Рамзан Кадыров / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кадыров сосредоточен прежде всего на собственном здоровье. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее словам, его внешний вид свидетельствует о серьезных проблемах, и признаки болезни заметны невооруженным глазом.

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова, комментируя вероятные сценарии смены власти в Чечне, подчеркнула, что Кремль вряд ли поддержит модель наследственной передачи руководства регионом.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предположил, что Россию может ждать внутреннее силовое противостояние за контроль над Чеченской Республикой. По его оценке, это связано с критическим состоянием Кадырова, а дорожно-транспортное происшествие с участием его сына, которого считают возможным преемником, может иметь не случайный характер.

