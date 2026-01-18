Укр
Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" Чечню

Алексей Тесля
18 января 2026, 22:19
На сегодня ситуация в Чечне жестко контролируется силовиками, говорит Ольга Курносова.
Состояние здоровья Кадырова ухудшается
В Чечне могут сменить власть / коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот

Важное из заявлений Курносовой:

  • Кремль не согласится на вариант с передачей власти в Чечне по наследству
  • При смене главы Чечни ситуация на Кавказе может начать "подгорать"

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова прокомментировала вопрос о вероятности смены власти в Чечне и замене Рамзана Кадырова.

Как подчеркнула она в интервью Главреду, вряд ли Кремль согласится на вариант с передачей власти в Чечне по наследству.

"На сегодняшний день ситуация внутри республики достаточно жестко контролируется силовиками, чтобы там не произошли какие-то масштабные события. Но на Северном Кавказе есть и другие взрывоопасные точки — тот же Дагестан. И как раз смена власти в Чечне может "поджечь" соседние регионы — например, Дагестан или Ингушетию. Ведь чеченско-ингушские противоречия никуда не делись, они тлеют и остаются достаточно серьезными", - подчеркнула она.

По словам Курносовой, при смене главы Чечни ситуация на Кавказе может начать "подгорать".

"Но сама по себе эта смена, на мой взгляд, не приведет к катастрофическим последствиям. Хотя она может повлечь за собой эффект домино, когда начнут "загораться" другие регионы. И речь здесь не только о национальных республиках. Проблемы сегодня есть практически во всех регионах России, особенно в бедных. Много сложностей на Дальнем Востоке — китайская экспансия серьезно нервирует местных жителей. Есть проблемы в Сибири, в Якутии. Проще сказать, где проблем нет. По сути, их нет только в Москве. Во всех остальных регионах они есть. И если примерно "загорится" в пяти регионах, центральная власть с этим уже точно не справится", - добавила она.

Рамзан Кадыров
/ Инфографика: Главред

Преемник Кадырова: что известно

Адама Кадырова ранее рассматривали как одного из возможных наследников Рамзана Кадырова на посту руководителя Чечни. Однако, как сообщают в ГУР, на фоне серьезного ухудшения состояния здоровья действующего главы республики Кремль уже подбирает альтернативные варианты. В числе наиболее приемлемых для Москвы кандидатов называют премьер-министра Чечни Магомеда Даудова, командира подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова, а также старшего сына Рамзана Кадырова — 20-летнего Ахмата Кадырова, возглавляющего региональное отделение Российского движения детей и молодежи.

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рамзан Кадыров Ольга Курносова
Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

