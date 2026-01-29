Укр
Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воинов

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2026, 14:45
В Украину вернули 1000 тел. Российская сторона утверждает, что это тела именно украинских погибших военных.
Украина вернула тела погибших военных / Коллаж: Главред, фото: КШППВ

Что известно:

  • Украина провела репатриационные мероприятия
  • В Украину вернули 1000 тел погибших военных

Украина вернула 1000 тел погибших военных. Это произошло в рамках репатриационных мероприятий. Российская сторона утверждает, что это тела украинских защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

"Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", - говорится в сообщении.

видео дня

Осуществлением перевозки репатриированных погибших занимался личный состав структур гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ. Они также организуют передачу тел погибших воинов правоохранителям.

  Репатриация тел украинских военных 29 января
    Репатриация тел украинских военных 29 января фото: КШППВ
  Репатриация тел украинских военных 29 января
    Репатриация тел украинских военных 29 января фото: КШППВ
  Репатриация тел украинских военных 29 января
    Репатриация тел украинских военных 29 января фото: КШППВ
  Репатриация тел украинских военных 29 января
    Репатриация тел украинских военных 29 января фото: КШППВ

Возвращение пленных из РФ - мнение эксперта

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, ожидаются ли сдвиги в вопросе возвращения украинских пленных из РФ.

Он считает, что после назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины, вопрос возвращения украинцев из плена будет одним из главных.

"Речь идет не только о военнопленных, но и об украинских детях. Этот вопрос не сходит с повестки дня. Поэтому будут задействованы все ресурсы, все связи и все возможности для того, чтобы вернуть всех украинцев домой", - сказал Сергей Кузан.

Возвращение тел в рамках репатриации - последние новости

Ранее, как писал Главред, Украина вернула стране-агрессору России несколько тел, которые были переданы в рамках репатриации, потому что экспертизы показали, что они принадлежали российской стороне.

18 сентября в Украину из России вернули тела еще тысячи погибших граждан.

20 ноября стало известно о том, что россияне передали Украине еще 1000 тел. Мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, СБУ, ВСУ и других государственных учреждений.

Другие новости:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

