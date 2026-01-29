В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

МОН рекомендует вузам не спешить с возвращением в аудитории.

Каникулы и дистанционное обучение могут продлить / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.university, ua.depositphotos.com

Главное:

Университетам рекомендуют продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

Окончательное решение о формате обучения принимает каждое учебное заведение самостоятельно

Министерство образования и науки Украины рекомендует высшим учебным заведениям продлить каникулы или оставить обучение в онлайн-формате до 8 февраля. Об этом сообщил заместитель министра Николай Трофименко.

По его словам, соответствующее письмо уже направили ректорам университетов. Несмотря на рекомендацию министерства, окончательный выбор формата обучения остается за руководством каждого конкретного заведения.

"Окончательное решение о формате обучения принимает само высшее учебное заведение в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом, с учетом ситуации с безопасностью и энергоснабжением на месте", - отметил Трофименко.

Кроме образовательного процесса, университеты по всей стране создают центры помощи для студентов, работников и местных жителей, а в Киеве студенческие организации помогают пожилым людям и маломобильным гражданам. МОН координирует эти действия с Министерством соцполитики и международными партнерами, обеспечивая безопасность волонтеров.

Увеличатся ли отключения в Украине - мнение эксперта

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев предупредил, что без дополнительной генерации продолжительность отключений электроэнергии в Украине будет расти. Их масштаб и скорость зависят от эффективности защиты энергосистемы.

Если у ВСУ достаточно противоракетных средств и дронов для перехвата атак, отключения электроэнергии будут увеличиваться постепенно и будут более прогнозируемыми. В случае недостатка средств противодействия, как это было, например, 9 января, темпы отключений значительно возрастают, потому что враг будет уничтожать объекты критической инфраструктуры.

Обучение в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, из-за сложной ситуации в энергетике и самой тяжелой за 20 лет зимы правительство Украины приняло ряд экстренных мер. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, в зависимости от безопасности в регионах.

Также в Тернополе школы возобновили очное обучение с 12 января после зимних каникул. Решение приняли после консультаций с родителями и руководителями школ

Кроме того, в Украине с 1 января 2026 года зарплаты педагогов выросли на 30%. Повышение коснулось школьных, дошкольных, внешкольных и профессиональных педагогов.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

