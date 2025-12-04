Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

Кабинет министров меняет систему поддержки педагогов и ученых для эффективного развития образования и науки в Украине.

https://glavred.info/ukraine/tri-novovvedeniya-dlya-obrazovaniya-ot-kabmina-komu-stoit-ozhidat-podderzhki-10721096.html Ссылка скопирована

Правительство вводит единые правила оценивания работы ученых / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Кратко:

Кабмин внедряет три реформы в образовании

Поддержка рассчитана на учителей, преподавателей и ученых

Реализация нововведений начнется в 2026 году

Кабинет министров Украины внедряет три новые реформы в образовательной сфере, направленные на поддержку педагогов и ученых, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Зачисление педагогического стажа

По словам премьера, первая реформа обеспечивает равные условия для зачисления педагогического стажа, что особенно важно для украинских учителей, которые из-за войны временно работают за рубежом.

видео дня

"В стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год, если есть документальное подтверждение. И будет касаться работы на период военного положения и года после его завершения", - отметила Свириденко.

Эксперимент в системе профессионального образования

Вторая реформа предусматривает запуск экспериментального проекта в системе профессионального образования. С 2026 года часть колледжей реорганизуют в коммунальные некоммерческие общества с большей автономией в управлении и финансах.

"Параллельно тестируем новую методику расчета стоимости образовательных услуг, которая даст общинам прозрачный механизм их закупки. Эксперимент продлится два года и станет первым этапом практического внедрения положений нового Закона 'О профессиональном образовании'", - сообщила премьер.

Поддержка науки и ученых

Третья реформа касается поддержки науки. Правительство приняло Концепцию "Национальная система исследователей Украины", которая обеспечит индивидуальную поддержку ученых.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

"Вводим единые правила оценивания работы ученых. Публикации, патенты, участие в грантах, экспертная деятельность и международное сотрудничество будут отражены в Национальной электронной научно-информационной системе", - написала Свириденко.

По ее словам, эти данные будут использоваться для распределения финансирования, аттестации учреждений и кадровой политики, что поможет поддерживать лучших ученых. Для молодых ученых будет сформирован отдельный рейтинг. Реализация Концепции начнется в 2026 году.

Экономические новости Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в преддверии Рождества и Нового года украинцам следует ожидать привычного повышения стоимости продуктов. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй половине декабря цены на основные товары для праздничного стола могут вырасти на 7-10%.

Украина и Международный валютный фонд на техническом уровне согласовали новую четырехлетнюю программу финансирования на сумму более 8 млрд долларов, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украине 3 декабря заработала тестовая версия проекта "3000 км по Украине" от Укрзализныци. В течение первого часа после запуска программой воспользовались более 30 тысяч граждан, сообщили в компании.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред