Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

Дарья Пшеничник
30 ноября 2025, 18:26
Подорожает в первую очередь то, что украинцы будут ставить на праздничный стол.
Цены на продукты в Украине взлетят / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • Перед праздниками продукты подорожают на 7-10%
  • Рост цен временный

В преддверии Рождества и Нового года украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%, пишет УНИАН.

Что подорожает больше всего

  • яйца
  • молочные продукты
  • мясо

Экономист объясняет: после праздников цены должны снизиться, ведь спрос резко упадет.

"Кошелек человеческий - он не резиновый, ограниченный. Откуда у людей возьмутся деньги?" - отметил Пендзин, подчеркивая ограниченные возможности потребителей.

Таким образом, украинцам стоит учесть временное подорожание продуктов в декабре, планируя свои расходы на праздничные закупки.

На что вырастут цена перед Новым годом - мнение эксперта

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии Главреду рассказала, что традиционное подорожание говядины, свинины и курятины ожидается непосредственно перед Новым годом.

По ее словам, рост стоимости одного вида мяса автоматически влечет за собой повышение цен на другие. В течение этого года розничные цены на говядину, свинину и курятину в супермаркетах выросли от 16,2% до 74,3%.

"Подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут", - пояснила она.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что средневзвешенная цена трех сортов молока-сырья в Украине в конце ноября снизилась до 16,25 грн/кг без НДС. Это на 92 копейки меньше, чем было месяцем ранее.

Кроме того, на формирование цен на плодоовощные в декабре, по словам экспертов, существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки.

Также сказываются повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

