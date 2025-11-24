Украинцы покупают пачками: в магазинах резко упали цены на базовые продукты

Цена на одни из самых дорогих молочных товаров изменилась.

Насколько в Украине изменились цены на масло и творог / Колаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

В Украине снизили цены на некоторые молочные продукты

Масло сегодня можно купить менее чем за 110 гривен

Цены на продукты в Украине меняются едва ли не ежедневно. Например, некоторая молочная продукция, по состоянию на сегодня, 24 ноября, удивила покупателей ценой, но приятно.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, отдельные молочные товары снизились в цене по сравнению со среднемесячными показателями за октябрь. Речь идет о масле и твороге.

Как изменились цены на молочку в супермаркетах

Масло "Селянське 72,5%" украинцы в октябре покупали в среднем по 119,14 гривны за 200 граммов. Сегодня же цена на такую же пачку масла составляет 118,05 гривны.

Более заметно подешевело масло "Яготинское 73%". 200 граммов этого продукта в прошлом месяце в супермаркетах стоили 114,95 гривны. Однако уже 24 ноября покупатели отдадут за пачку такого масла в среднем 105,32 гривны.

Подешевел в супермаркетах и творог "Простонаше 9%". За 300 граммов продукта украинцам придется заплатить в среднем 92,40 гривны, тогда как в прошлом месяце среднемесячная цена на такой сыр составляла 93,09 гривны.

Какие продукты в Украине могут подорожать в ближайшее время

Главред писал, что по словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, отключения электроэнергии однозначно влияют на цены на продукты питания.

"Производства мяса, яиц, молочных продуктов и хлеба работают с наибольшей привязкой к электроэнергии. Если на предприятии нет генератора, оно вынуждено либо сокращать производство, либо останавливать его", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что средняя цена за килограмм копченой колбасы одного из популярных производителей в Украине превышает среднемесячную цену за октябрь аж на 77,91 гривны.

Ранее сообщалось, что из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен в украинских супермаркетах, твердый сыр для некоторых покупателей стал роскошью.

Накануне стало известно, что цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

