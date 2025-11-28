Украинцев предупредили о новом росте цен: какие продукты подорожают быстрее всех

В зимний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей, говорит Инна Сало.

Важное из заявлений Сало:

Цены на овощи борщевого набора несколько снизились

В зимний период ожидается подорожание овощей

На формирование цен на плодоовощные в декабре, по словам экспертов, существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки.

Также сказываются повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо, говорится в материале Главреда.

"По данным Минфина Украины, по состоянию на 23 ноября 2025 года по сравнению с концом октября этого года цены на овощи борщевого набора несколько снизились из-за расширения их товарного предложения", - отметила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

По ее данным, изменились цены на несколько овощей:

свекла подешевела до 10,37 грн/кг (-3,0 %);

морковь подешевела до 11,37 грн/кг (-8,3 %);

капуста белокочанная подешевела до 10,16 грн/кг (-17,7 %);

лук репчатый подешевел до 7,93 грн/кг (-2,5%);

картофель подорожал до 17,20 грн/кг (+13,9 %).

По ее словам, в зимний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей - до 10 %, плодов - до 15 % против нынешних цен, в частности, из-за дополнительных расходов на их хранение. Однако учитывая более высокое общее предложение лука репчатого, свеклы и картофеля в этом году ожидается менее заметный рост цен.

Эксперт о причинах подорожания: главное

О персоне: Инна Сало Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

