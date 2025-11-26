Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

Главное:
- Зимой картофель в Украине подорожает
- Цена за килограмм овоща вырастет на несколько гривен
В ноябре текущего года на украинском рынке цены на картофель снизились примерно на 14%. По состоянию на сегодня, 26 ноября, этот овощ стоит примерно 16-18 гривен за килограмм.
Но вскоре цены на картофель могут измениться и неприятно поразить украинцев. Об этом Телеграфу рассказали эксперты Владимир Чиж и Оксана Руженкова.
Когда ожидается повышение цен на картофель
Экономист Владимир Чиж считает, что до конца 2025 года картофель подорожает аж на 10-20%. Это связано с затратами на хранение. Согласно его прогнозу, уже в декабре килограмм картофеля будет стоить более 20 гривен.
В то же время эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженко убеждена, что ситуация с картофелем не будет столь критической. Если овощ и подорожает, то незначительно.
"Пару гривен, которые особой погоды потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", - подчеркнула она.
Какие овощи, кроме картофеля, дорожают в Украине
Главред писал, что по данным аналитиков проекта EastFruit, цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов.
Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте. Поэтому тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 грн/кг, что в среднем на 10% дороже.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что некоторые молочные товары снизились в цене по сравнению со среднемесячными показателями за октябрь. Речь идет о масле и твороге.
Ранее сообщалось, что репчатый лук подорожал с 6-9 грн/кг до 7-10 грн/кг, но цены на него все еще остаются на низком уровне, поэтому часть производителей даже отказывается от уборки урожая.
Накануне стало известно, что твердый сыр в украинских супермаркетах стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более 100 гривен.
О персоне: Оксана Руженкова
Оксана Руженкова - эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства, бывшая руководительница Украинской ассоциации производителей картофеля.
