Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

Эксперты предупреждают, что падения цен, которое фиксировалось осенью, больше не будет. Появится противоположная тенденция.

https://glavred.info/ukraine/gotovitsya-cenovoy-udar-v-ukraine-populyarnyy-produkt-podorozhaet-za-neskolko-dney-10718897.html Ссылка скопирована

В Украине подорожает картофель, уже известно насколько / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Зимой картофель в Украине подорожает

Цена за килограмм овоща вырастет на несколько гривен

В ноябре текущего года на украинском рынке цены на картофель снизились примерно на 14%. По состоянию на сегодня, 26 ноября, этот овощ стоит примерно 16-18 гривен за килограмм.

Но вскоре цены на картофель могут измениться и неприятно поразить украинцев. Об этом Телеграфу рассказали эксперты Владимир Чиж и Оксана Руженкова.

видео дня

Когда ожидается повышение цен на картофель

Экономист Владимир Чиж считает, что до конца 2025 года картофель подорожает аж на 10-20%. Это связано с затратами на хранение. Согласно его прогнозу, уже в декабре килограмм картофеля будет стоить более 20 гривен.

В то же время эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженко убеждена, что ситуация с картофелем не будет столь критической. Если овощ и подорожает, то незначительно.

"Пару гривен, которые особой погоды потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", - подчеркнула она.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие овощи, кроме картофеля, дорожают в Украине

Главред писал, что по данным аналитиков проекта EastFruit, цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов.

Именно этот факт и вызвал дальнейший рост цен в данном сегменте. Поэтому тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по 85-110 грн/кг, что в среднем на 10% дороже.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что некоторые молочные товары снизились в цене по сравнению со среднемесячными показателями за октябрь. Речь идет о масле и твороге.

Ранее сообщалось, что репчатый лук подорожал с 6-9 грн/кг до 7-10 грн/кг, но цены на него все еще остаются на низком уровне, поэтому часть производителей даже отказывается от уборки урожая.

Накануне стало известно, что твердый сыр в украинских супермаркетах стал роскошью для многих из-за внезапного роста цены за килограмм более 100 гривен.

Читайте также:

О персоне: Оксана Руженкова Оксана Руженкова - эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства, бывшая руководительница Украинской ассоциации производителей картофеля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред