Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

Верховная Рада приняла госбюджет-2026, который сосредотачивается на рекордном финансировании обороны и повышении расходов на социальные программы.

Рада проголосовала за новый бюджет на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какие изменения предусматривает госбюджет на 2026 год

Какие основные статьи расходов бюджета

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада проголосовала за проект Государственного бюджета на 2026 год. "За" соответствующее решение проголосовало 257 депутатов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

/ Фото: скриншот

Голосование за Бюджет 2026 в целом по фракциям:

Слуга народа - 193;

Платформа за жизнь и мир - 16;

Восстановление Украины - 11;

За будущее - 11;

Доверие - 16;

Голос - 1;

Внефракционные - 9.

Бюджет Украины на 2026 год предусматривает доходы на уровне 2,92 трлн грн и расходы - 4,78 трлн грн.

Ожидаемый дефицит составляет примерно 2,4 трлн грн, что равно 18,5% ВВП.

Какие изменения предусматривает госбюджет на 2026 год

Госбюджет на 2026 год предусматривает повышение зарплат учителей в Украине на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

Минимальная зарплата вырастет с 8 000 грн до 8 647 грн, а почасовая оплата составит 52 грн в час.

Общий прожиточный минимум повышается до 3 209 грн, для трудоспособных лиц - до 3 328 грн, а для лиц, утративших трудоспособность - до 2 595 грн.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум составит 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет - 3 512 грн.

Основные статьи расходов бюджета

В госбюджете на 2026 год основной акцент сделан на оборону. Так, на сектор безопасности и обороны планируют направить 2,8 трлн грн, из которых:

1 трлн 273 млрд гривен пойдет на зарплаты военнослужащих

709 млрд гривен - на закупку вооружения и техники.

Среди ключевых изменений - увеличение доли НДФЛ для местных бюджетов до 64% с обязательным направлением дополнительных средств на оплату энергоносителей и погашение долгов по тарифам, что одновременно предусматривает изъятие субвенции на разницу в тарифах.

Министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, подчеркнул, что бюджет сохраняет ключевые приоритеты, заложенные еще во время подачи законопроекта: стабильное финансирование оборонного сектора, образования, социальных программ и других важных сфер. Он подчеркнул, что документ остается сбалансированным, хотя правительство вынуждено удерживать значительный дефицит из-за продолжающейся агрессии России, которая требует значительных ресурсов.

Марченко сообщил, что ко второму чтению доходы бюджета были повышены благодаря учету поступлений от увеличения налога на прибыль банков с 25% до 50%. Это решение, по его убеждению, позволит получить дополнительные 30 млрд грн.

Также он отметил, что на социальную поддержку населения предусмотрено почти 470 млрд грн, а ветеранские программы получат 19 млрд грн, что на 6,3 млрд больше, чем в 2025 году. На медицину планируется направить около 260 млрд грн - на 39 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Реакция президента Украины

Владимир Зеленский отреагировал на принятие парламентариями Государственного бюджета на 2026 год. Он отметил, что это важный сигнал единства и стабильности в Украине.

"Благодарен всем парламентариям, которые поддержали бюджет следующего года. Это важный сигнал устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года. Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет. Слава Украине!", - написал он в Telegram.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в преддверии Рождества и Нового года украинцам следует ожидать привычного повышения стоимости продуктов. По оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, во второй половине декабря цены на основные товары для праздничного стола могут вырасти на 7-10%.

Украина и Международный валютный фонд на техническом уровне согласовали новую четырехлетнюю программу финансирования на сумму более 8 млрд долларов, заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украине 3 декабря заработала тестовая версия проекта "3000 км по Украине" от Укрзализныци. В течение первого часа после запуска программой воспользовались более 30 тысяч граждан, сообщили в компании.

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

