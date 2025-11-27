Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Руслан Иваненко
27 ноября 2025, 02:06
5
Программа МВФ стимулирует привлечение дополнительной внешней помощи для покрытия финансовых потребностей Украины.
Свириденко, МВФ
Украина получает новую четырехлетнюю программу от МВФ на 8,2 миллиарда долларов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Кратко:

  • МВФ согласовал программу на 4 года объемом 8,2 млрд долл.
  • Финансирование покроет критические расходы и поддержку стабильности
  • Привлечение дополнительной внешней помощи для Украины критически важно

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне персонала достигли договоренности о новой четырехлетней программе финансирования объемом более 8 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Телеграмм-канале.

"Общий объем программы 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ", - пояснила премьер.

видео дня

Детали финансирования

По информации Национального банка Украины, речь идет о поддержке в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) с потенциальным доступом к финансированию в размере 5,94 млрд СПЗ (примерно 8,1 млрд долл. США).

Регулятор отмечает, что новая программа МВФ должна стать катализатором привлечения дополнительной внешней поддержки для покрытия финансовых потребностей страны. По базовому сценарию, общий разрыв финансирования Украины в 2026-2029 годах оценивается примерно в 136,5 млрд долларов. В 2026-2027 годах остаточный разрыв, с учетом уже предоставленных гарантий, составит около 63 млрд долларов.

Основные цели программы

Новое соглашение предусматривает комплекс мер фискальной и монетарной политики. Основными целями определены поддержка макроэкономической стабильности, восстановление долговой и внешнеэкономической устойчивости Украины, а также борьба с коррупцией и повышение качества управления.

Поддержка украинской экономики

Свириденко отметила, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает функционировать несмотря на удары по энергетике и инфраструктуре.

"Украина демонстрирует способность управлять рисками и сохранять стабильность в самых сложных условиях", - отметила премьер.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Подготовка бюджета и реформы

Кроме того, правительство уже подготовило бюджет на 2026 год в рамках новой программы МВФ, с акцентом на эффективность расходов. Впереди его рассмотрение и одобрение Верховной Радой.

"Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институты. Мы готовы и в дальнейшем внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности продолжается перезагрузка корпоративного управления в госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни", - добавила Свириденко.

Военная и финансовая помощь Украине - новости по теме

Как писал Главред ранее, ЕС до декабря отложил принятие решения по использованию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Задерживает процесс Бельгия, где хранится значительная часть активов РФ. Страна хочет убедиться, что не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму около 140 млрд евро, которые планируют предоставить Украине.

Напомним, что США выступали против плана ЕС по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Причиной своей неготовности назвали риски для стабильности рынка.

Кроме того, в течение ближайшего месяца Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Читайте также:

Об учреждении: МВФ

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика МВФ новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

02:06Украина
Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

00:52Мир
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Последние новости

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

Реклама
22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Реклама
21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

Реклама
17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять