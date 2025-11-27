Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Программа МВФ стимулирует привлечение дополнительной внешней помощи для покрытия финансовых потребностей Украины.

Украина получает новую четырехлетнюю программу от МВФ на 8,2 миллиарда долларов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Кратко:

МВФ согласовал программу на 4 года объемом 8,2 млрд долл.

Финансирование покроет критические расходы и поддержку стабильности

Привлечение дополнительной внешней помощи для Украины критически важно

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне персонала достигли договоренности о новой четырехлетней программе финансирования объемом более 8 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Телеграмм-канале.

"Общий объем программы 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ", - пояснила премьер. видео дня

Детали финансирования

По информации Национального банка Украины, речь идет о поддержке в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) с потенциальным доступом к финансированию в размере 5,94 млрд СПЗ (примерно 8,1 млрд долл. США).

Регулятор отмечает, что новая программа МВФ должна стать катализатором привлечения дополнительной внешней поддержки для покрытия финансовых потребностей страны. По базовому сценарию, общий разрыв финансирования Украины в 2026-2029 годах оценивается примерно в 136,5 млрд долларов. В 2026-2027 годах остаточный разрыв, с учетом уже предоставленных гарантий, составит около 63 млрд долларов.

Основные цели программы

Новое соглашение предусматривает комплекс мер фискальной и монетарной политики. Основными целями определены поддержка макроэкономической стабильности, восстановление долговой и внешнеэкономической устойчивости Украины, а также борьба с коррупцией и повышение качества управления.

Поддержка украинской экономики

Свириденко отметила, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает функционировать несмотря на удары по энергетике и инфраструктуре.

"Украина демонстрирует способность управлять рисками и сохранять стабильность в самых сложных условиях", - отметила премьер.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Подготовка бюджета и реформы

Кроме того, правительство уже подготовило бюджет на 2026 год в рамках новой программы МВФ, с акцентом на эффективность расходов. Впереди его рассмотрение и одобрение Верховной Радой.

"Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институты. Мы готовы и в дальнейшем внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности продолжается перезагрузка корпоративного управления в госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни", - добавила Свириденко.

Военная и финансовая помощь Украине - новости по теме

Как писал Главред ранее, ЕС до декабря отложил принятие решения по использованию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Задерживает процесс Бельгия, где хранится значительная часть активов РФ. Страна хочет убедиться, что не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму около 140 млрд евро, которые планируют предоставить Украине.

Напомним, что США выступали против плана ЕС по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Причиной своей неготовности назвали риски для стабильности рынка.

Кроме того, в течение ближайшего месяца Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об учреждении: МВФ Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

