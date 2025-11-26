До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

Что известно:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами
- Под обстрелом были объекты энергетики
- Укрэнерго ввело графики отключения света
В Украине вводят графики отключения света на 27 ноября. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом отмечает Укрэнерго.
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.
Что будет со светом зимой - мнение эксперта
Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.
"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, отключения света не повлияют на сумму в платежках за электроэнергию. Любые отключения неизбежно влияют на уровень потребления электроэнергии. А поскольку объемы потребления среди населения уменьшились, то соответственно меньшее потребление должно означать и меньшие счета.
Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Также ранее стало известно, что в столице фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
