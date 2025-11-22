В одних света больше, в других - меньше: почему в областях разные графики

Вы узнаете:
Электроэнергию невозможно доставить к потребителям из одних регионов в другие, даже когда ее достаточно, поскольку РФ наносят удары по линиям электропередач и трансформаторам
Как сообщили в Минэнерго, пропускной способности электросетей недостаточно для передачи значительного количества электроэнергии в "дефицитные" регионы страны.
Это происходит из-за массированных обстрелов и повреждения объектов генерации на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях "Укрэнерго".
"Поэтому, пока продолжается восстановление объектов генерации и системы передачи, "Укрэнерго" вынужденно применяет различные очереди графиков почасовых отключений. Это необходимо, чтобы избежать системной аварии", - говорится в публикации.
Минэнерго отмечает - ключевой является проблема с передачей электроэнергии. Оно объяснило, что между регионами страны существуют высоковольтные "мосты" - линии электропередач и автотрансформаторы.
"Враг целенаправленно бьет именно по этим узлам передачи. Поэтому, даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям", - говорится в сообщении.
Также в Минэнерго отметили, что АЭС на западе Украины могут производить достаточное количество электроэнергии, однако транспортировать ее в восточные регионы невозможно из-за повреждения магистрали. Таким образом, она "заперта" в регионе генерации, в котором соответственно и больше света, а разница в графиках - это результат наложения многих факторов: от возможности генерировать электроэнергию до ее транспортировки.
Напомним, Главред писал, что в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Поэтому графики почасовых отключений запланированы и сегодня, 19 ноября.
Ранее сообщалось, что определяющим для энергосистемы остается фактор российских обстрелов, время и интенсивность которых невозможно предсказать. Если бы в нынешней ситуации ударили морозы, то "были бы более длительные отключения".
Накануне стало известно, что риски для украинской энергосистемы следующей зимой 2025-2026 годов остаются очень высокими из-за продолжения российских атак.
