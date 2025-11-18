Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.

Отключение света 19 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет

Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59

Объем отключений будет составлять от 1 до 4 очередей

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на среду, 19 ноября.

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 1 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где в Украине больше всего электроэнергии - ответ эксперта

В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключением электроэнергии в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть лишь несколько часов в сутки.

Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что украинская энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности, вызванного российскими ударами по объектам генерации и сетевой инфраструктуры. Отключения света могли бы быть более длительными. Укрэнерго готово к различным сценариям.

Кроме того, 10 ноября в Минэнерго заявили, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дальнейшие обстрелы, особенно в зимний период во время отопительного сезона, могут вызвать масштабный блэкаут. В таком случае украинцы рискуют остаться без электроэнергии, тепла, воды и газа.

