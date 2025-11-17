Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/ukraine/eshche-dolshe-bez-sveta-ukrenergo-obnarodovalo-novye-grafiki-na-18-noyabrya-10716296.html Ссылка скопирована

Отключение света 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет

Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59

Объем отключений будет составлять от 1,5 до 4 очередей

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 18 ноября.

видео дня

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 1,5 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Отключение света 17 ноября / Инфографика: Главред

Где в Украине больше всего электроэнергии - ответ эксперта

В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключением электроэнергии в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть лишь несколько часов в сутки.

Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Ранее мы рассказывали, что графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 17 ноября.

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Стоит еще узнать:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред