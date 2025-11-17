Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

Что известно:
- Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
- Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
- Объем отключений будет составлять от 1,5 до 4 очередей
В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 18 ноября.
В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.
По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 1,5 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Где в Украине больше всего электроэнергии - ответ эксперта
В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключением электроэнергии в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть лишь несколько часов в сутки.
Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.
По его словам, в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.
Ранее мы рассказывали, что графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 17 ноября.
Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
