Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 18:15
2217
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.
Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября
Отключение света 18 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
  • Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
  • Объем отключений будет составлять от 1,5 до 4 очередей

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 18 ноября.

видео дня

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 1,5 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Отключение света 17 ноября / Инфографика: Главред

Где в Украине больше всего электроэнергии - ответ эксперта

В случае коллапса энергосистемы ситуация с отключением электроэнергии в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть лишь несколько часов в сутки.

Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября из-за российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к введению "Укрэнерго" графиков аварийных и почасовых отключений.

Ранее мы рассказывали, что графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 17 ноября.

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Стоит еще узнать:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укрэнерго веерные отключения Украина новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:36Война
"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:23Мир
Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

"Этого Путин боится больше всего": эксперт назвал идеальный сценарий завершения войны

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Последние новости

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

Реклама
18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

17:00

Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

Реклама
16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится войнаВидео

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Реклама
14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять