Более 30 тысяч семей без света: известно о последствиях ночной атаки РФ

В результате попаданий горели объекты энергетической и портовой инфраструктуры в нескольких городах Одесской области.

Россия ударила по энергетике и портовой инфраструктуре Одесской области / Коалж: Главред, фото: ОВА, ГСЧС

Коротко:

Россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками

Вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры

Пострадал человек

Ночью 17 ноября россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий горели объекты энергетической и портовой инфраструктуры.

Взрывы прогремели в нескольких городах. Один человек пострадал. Об этом сообщают ГСЧС и глава ОГА Олег Кипер.

"Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры", - написал Кипер.

В ОВА добавили, что во время ночного обстрела получили повреждения несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

В ДТЭК заявили, что под ударом россиян оказался их энергообъект в Одесской области.

"4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - говорится в сообщении.

Как изменились атаки России по Украине - мнение эксперта

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Он добавил, что только в октябре россияне выпустили по Украине около 95 ракет "Искандер-М".

"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - сказал эксперт.

Атаки РФ на Одесскую область - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В Одесской области ударные беспилотники РФ повредили объекты энергетики, в том числе солнечную электростанцию.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Черноморск в Одесской области. Враг ударил дронами по местному рынку. В Сети уже появилось видео с последствиями "прилетов". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Напомним, в ночь на 9 ноября россияне снова нанесли удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили жилые дома.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

