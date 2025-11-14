Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Загорелись волосы, все было в дыму": киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ

Инна Ковенько
14 ноября 2025, 11:46
253
Женщина бросилась искать свою собаку, им удалось выбраться из квартиры через окно.
'Загорелись волосы, все было в дыму': киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ
Жительница Киева рассказывает о пережитом во время атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Скиншот с видео, ГСЧС

Кратко:

  • Россия нанесла массированный комбинированный удар 14 ноября
  • Основной удар пришелся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области
  • Жительница разрушенного дома рассказывает о пережитом

Россия массированно атаковала столицу баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами. Под ударом были по меньшей мере шесть районов города. В частности, повреждения получил дом в Днепровском районе столицы.

Мария, жительница многоэтажки в комментарии Общественному рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара оккупантов по столице Украины.

видео дня

Очевидица вспоминает, что все вокруг было в густом дыму, а пламя было очень большим.

"Ничего не услышала, я начала тушить на себе волосы. У меня загорелись волосы, и потом я увидела, что все темное, в дыму", - рассказала женщина.

Мария рассказывает, что после того, как потушила волосы и немного пришла в себя, взяла фонарик и бросилась искать свою собаку Миру. Найдя, им удалось выбраться наружу через окно.

Впрочем, в доме остались трое ее котов.

Смотрите видео с места удара по Киеву:

'Загорелись волосы, все было в дыму': киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ
Жительница Киева рассказывает о пережитом во время атаки РФ / Фото: снимок экрана с видео

Атака РФ 14 ноября - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Напомним, утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Позже стало известно, что в Киеве возросло до трех количество жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

Кроме того, в столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ССО мощно ударили по оккупантам, которые должны были окружить Покровск

ССО мощно ударили по оккупантам, которые должны были окружить Покровск

13:32Фронт
Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой

12:47Интервью
Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФ

Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФ

11:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

Доллар стремительно летит вверх, евро хлынуло следом: курс валют на 14 ноября

Доллар стремительно летит вверх, евро хлынуло следом: курс валют на 14 ноября

Последние новости

13:32

ССО мощно ударили по оккупантам, которые должны были окружить Покровск

13:25

Как в детстве: удивительный рецепт самых сочных котлетВидео

13:12

Мужчина даже не мечтал о таком трофее: рыбак поймал "речного монстра"

12:57

Правительство выделило 936 миллионов грн громадам: на что пойдут деньги

12:47

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцевЦены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев
12:44

"До трех лет тюрьмы": Максима Галкина хотят наказать в Израиле

12:42

"Поздравляем невесту": Тина Кароль появилась с обручальным кольцом на пальцеВидео

12:41

У Путина остался год: дипломат объяснил, почему диктатор хочет диалога с Трампом

12:28

Зачем фольгу ставят за батареями: чудо-лайфхак для холодных зим

Реклама
12:28

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

12:26

Кремль хочет привлечь 12 тысяч "сборщиков Шахедов" из КНДР – ГУР

11:58

По 20 часов без света: экс-министр предупредил об угрозе масштабных отключений

11:46

Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФФотоВидео

11:46

"Загорелись волосы, все было в дыму": киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ

11:41

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

11:41

Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в ЧерноморскеФотоВидео

11:32

Вернется: путинист Пресняков объявил о решении разведенного сына

11:26

Ответ на террор РФ: Зеленский рассказал об ударах "Нептуном" по оккупантамВидео

11:22

Настоящий "взрыв" мозга: надо найти скрытое число за 23 секунды

11:15

"Больше давления": в Британии оценили, готов ли Путин закончить войну

Реклама
11:10

"Я сейчас умру, там дети мои": женщина не может сдержать слез возле места удара по КиевуВидео

11:08

Машет фонариком и просит помощи: Ярославский рассказал о жестоком обстреле Киева

10:46

"Кровожадная охота": как украинские знаменитости пережили страшную ночь в Киеве

10:45

Циркон, Калибры и Кинжалы: РФ запустила по Украине 19 ракет и 430 дроновВидео

10:45

Почему 15 ноября нельзя обсуждать чужие семейные проблемы: какой церковный праздник

10:33

Теперь бьют на 50 километров: Федоров предупредил о новой опасности дронов РФ

10:31

"Страшное разочарование": известная певица раскрыла главную ошибку Ирины Билык

10:12

Когда празднуют Рождество 2025 в Украине: 25 декабря или 7 января

10:10

В Украине начал дорожать базовый продукт: эксперт предупредил, будет ли дефицит

10:10

После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру

10:05

Секрет раскрыт: зачем в поездах стучат по колесам и кто это делает

10:05

Как живет Киев после ночного удара РФ: свет по графику, отопление — с перебоямиФото

09:51

Власти Украины готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ – Reuters

09:36

"Первые предатели": известная певица ошеломила признанием о Козловском

09:29

Сотни дронов и новые типы ракет: Зеленский раскрыл детали атаки РФ на УкраинуФото

09:05

Язык можно сломать: три самых длинных украинских слова

08:52

Город содрогнулся от взрыва: оккупанты атаковали Сумщину ракетой Циркон

08:35

Приехали зимовать в Киев: удар РФ убил пожилую пару, сын обнаружил погибших родителейФотоВидео

08:18

Изолировать и окружить город: в ISW рассказали о новом плане оккупантов на фронте

08:15

Мы не можем упасть в финальном раундемнение

Реклама
07:55

В Саратове и Новороссийске - "прилёты", повреждены важные объекты: что известно

06:43

Один человек погиб, 24 - ранены: в ГосЧС рассказали о последствиях атаки РФ на КиевФото

06:10

Как Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карасямнение

05:48

Гороскоп на завтра 15 ноября: Весам - новое знакомство, Близнецам - трудности

05:24

Начинает стресовать: ученые выяснили, на сколько можно оставлять кота одного

05:00

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

04:30

Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

04:05

Катастрофа в Солнечной системе: астероид-"убийца городов" может протаранить Луну

03:31

Бюджетно, но со вкусом: семь идей подарков на праздники из секонд-хенда

03:09

Трамп может отменить последние санкции против РФ - стоит ли ждать сюрпризов от США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять