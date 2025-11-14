'Загорелись волосы, все было в дыму': киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ

Женщина бросилась искать свою собаку, им удалось выбраться из квартиры через окно.

https://glavred.info/ukraine/zagorelis-volosy-vse-bylo-v-dymu-kievlyanka-rasskazala-o-perezhitom-vo-vremya-ataki-rf-10715393.html Ссылка скопирована

Жительница Киева рассказывает о пережитом во время атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Скиншот с видео, ГСЧС

Кратко:

Россия нанесла массированный комбинированный удар 14 ноября

Основной удар пришелся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области

Жительница разрушенного дома рассказывает о пережитом

Россия массированно атаковала столицу баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами. Под ударом были по меньшей мере шесть районов города. В частности, повреждения получил дом в Днепровском районе столицы.

Мария, жительница многоэтажки в комментарии Общественному рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара оккупантов по столице Украины.

видео дня

Очевидица вспоминает, что все вокруг было в густом дыму, а пламя было очень большим.

"Ничего не услышала, я начала тушить на себе волосы. У меня загорелись волосы, и потом я увидела, что все темное, в дыму", - рассказала женщина.

Мария рассказывает, что после того, как потушила волосы и немного пришла в себя, взяла фонарик и бросилась искать свою собаку Миру. Найдя, им удалось выбраться наружу через окно.

Впрочем, в доме остались трое ее котов.

Смотрите видео с места удара по Киеву:

Жительница Киева рассказывает о пережитом во время атаки РФ / Фото: снимок экрана с видео

Атака РФ 14 ноября - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Напомним, утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Позже стало известно, что в Киеве возросло до трех количество жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

Кроме того, в столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред