'Загорелись волосы, все было в дыму': киевлянка рассказала о пережитом во время атаки РФ

- Россия нанесла массированный комбинированный удар 14 ноября
- Основной удар пришелся на Киев, а также пострадали Киевская, Харьковская и Одесская области
- Жительница разрушенного дома рассказывает о пережитом
Россия массированно атаковала столицу баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами. Под ударом были по меньшей мере шесть районов города. В частности, повреждения получил дом в Днепровском районе столицы.
Мария, жительница многоэтажки в комментарии Общественному рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара оккупантов по столице Украины.
Очевидица вспоминает, что все вокруг было в густом дыму, а пламя было очень большим.
"Ничего не услышала, я начала тушить на себе волосы. У меня загорелись волосы, и потом я увидела, что все темное, в дыму", - рассказала женщина.
Мария рассказывает, что после того, как потушила волосы и немного пришла в себя, взяла фонарик и бросилась искать свою собаку Миру. Найдя, им удалось выбраться наружу через окно.
Впрочем, в доме остались трое ее котов.
Смотрите видео с места удара по Киеву:
Атака РФ 14 ноября - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину с помощью 19 ракет и 430 беспилотников разных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.
Напомним, утром 14 ноября в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.
Позже стало известно, что в Киеве возросло до трех количество жертв ночной российской атаки. Пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.
Кроме того, в столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу только пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.
